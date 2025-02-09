四川宜賓山泥傾瀉｜災難前後對比圖曝光　有大塊懸出山體極不穩定

昨日（8日）上午11時50分許，四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村發生山泥傾瀉，救援行動持續。有救援人員表示，在崩塌山體有一大塊懸出的山體，極不穩定，如果掉下來將對現場造成覆蓋。



當局製作災前災後影像對比圖，顯示山體滑坡驚人破壞力：

災前影像。（央視）

災後影像。（央視）

截至9日上午11時，初步核定已造成10戶民房、1戶生產用房被掩埋，1人遇難，28人失聯，2人受傷（1名輕傷、1名重傷，均無生命危險）。

內媒《封面新聞》9日報道，救援人員表示，由於滑坡的山體較高，在衝擊的下方形成了「兩山夾一溝」的走勢，山體碎石滾落下來後，因為山體坡度落差很大，勢能轉為動能時，石頭和泥土順勢而下，衝擊力非常大。在崩塌山體旁還有一大塊懸出的山體，也極不穩定，如果掉下來對現場也會造成覆蓋。

救援人員表示，「接下來，我們先用無人機偵查，確定現場重點搜救的點位、行進的路線，對照救援力量部署圖，對照現場地貌，先期重點對疑似有倖存者的地方開展搜救工作」。

四川筠連縣2月8日11時50分許發生山體滑坡。（微博）

搜救畫面。（微博）

村民徒手挖傾瀉的山體救人。

國務院副總理劉國中昨日（8日）晚上赴現場指導搜救和應急處置工作，主持召開會議，並先後看望慰問災民和傷者。劉國中指出，要堅持人民至上、生命至上，合理統籌救援力量，全力以赴搜救失聯人員。