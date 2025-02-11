大學生帶電瓶回單位充電爆炸致室友9成燒傷　已花260多萬植皮12次

湖北武漢去年7月發生一宗電動單車（內地俗稱：電雞、電瓶車）鋰電池（電瓶）爆炸慘劇，一名大學生帶電池回出租屋充電時爆炸起火，導致同屋一名同學全身九成皮膚燒傷。傷者至今已接受12次植皮，案件將於3月份在湖北當地法院開庭審理。



一名大學生全身九成皮膚燒傷。（影片截圖）

閉路電視影片顯示，電瓶爆炸起火時，一名室友迅速從房間衝出走廊，然後拿起兩瓶滅火器準備撲火，疑因怕火勢蔓延將房門關上。（影片截圖）

閉路電視影片顯示，電瓶爆炸起火時，一名室友迅速從房間衝出走廊，然後拿起兩瓶滅火器準備撲火，疑因怕火勢蔓延將房門關上。（影片截圖）

內媒《紅星新聞》報道，去年7月，武漢大學生杜均浩的合租室友小李（為大學同學）將電動單車電池拆下後提到房間充電，次日清晨電池發生燃爆，發生火災，事故致杜均浩全身90%燒傷。

傷者父親杜先生稱，爆炸後兒子的手指被截了三隻，發生粘連，目前兒子手指還不能動，正在做關節訓練。此外，兒子身上和臉上的疤痕也開始增生，需要做激光治療。

杜先生稱，經過12次植皮手術，兒子開始試著走路、上樓梯，由於皮膚脆弱不敢快走。目前，兒子暫時還無法接受自己的容貌，「他現在只想把臉恢復得儘量好一點，不嚇人就可以了」。

手術已花費260多萬元

杜先生稱，截至2月10日，兒子手術已經花費了260多萬元（人民幣，下同），「房東給了2萬，室友家給了1萬」。

報道指，杜均浩與室友的生命權、身體權、健康權糾紛一案將於3月份在湖北當地法院開庭審理。

據早前報道，事發閉路電視影片顯示，電池電瓶爆炸起火時，杜均浩室友迅速從房間衝出走廊，然後拿起兩瓶滅火器準備撲火，疑因怕火勢蔓延將房門關上，滅火器被擺在門外，濃煙瞬間湧入走廊。