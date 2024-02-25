南京屋苑大火現場曝光　遺大量電動單車殘骸　專家揭傷亡嚴重原因

2月23日，江蘇南京有屋苑發生大火，至少15死44傷。南京市消防介紹，經初步分析，火災為停泊在架空層的電動單車起火引發，具體原因正在調查。

起火現場照片顯示，1樓架空層有大量電動單車殘骸，2樓有冷氣室外機的扇葉被燒毀，大廈外牆有煙熏痕跡。



據此前報道，起火位置為南京雨花台區明尚西苑小區6棟。2月24日凌晨，南京市政府通報，事故共造成15人遇難，44人在院治療，其中，1人危重，1人重症，42人傷情較輕。

《紅星新聞》報道，南京市消防救援支隊支隊長梁軍介紹，經初步分析，火災為6棟建築地面架空層停放電動單車處起火引發，具體原因正在進一步調查。多名6棟居民透露，6棟分為兩個單元，單元間有牆隔開，失火區域主要集中於2單元，目前2單元居民被安置於附近酒店。

有居民介紹，6棟2樓為公寓，橫跨1、2兩個單元。現場圖片顯示，公寓中間有一垂直天井，連通各樓層與1樓架空層。透過天井，可見1樓架空層有大量電動單車殘骸，2樓有冷氣室外機的扇葉消失、部分窗簾被燒毀、玻璃窗碎裂，2樓以上有部分煙熏痕跡。

《央視新聞》報道，江蘇省消防救援總隊高級工程師介紹，一層起火後，架空層直接聯通建築內部的天井，形成煙囪效應，向上快速蔓延。據了解，此次火災42名輕傷患者大多因吸入濃煙引起吸入性損傷。專家介紹，高層建築內部的常閉式防火門未能有效阻隔煙氣蔓延，也是造成傷亡擴大的重要原因。

《每日經濟新聞》報道，有住戶提到，架空層實際是物業規劃用來給居民們停放電動單車的地點，有多個投幣充電樁供居民使用。

據住戶介紹，之前小區並無電動單車充電處，很多人都把車抬回家，但大家都知道電動單車充電危險，容易引起火情，「我們住戶不滿，每次交物業費也會說，大概物業也是聽了大家的反映，出於好心在外面建了車棚，（但是）那麽多電瓶車肯定不夠放」。

明尚西苑是安置小區，除了南京當地的居民外，也有一批來自外地的住戶居住，小區內電動車數量較多。為了滿足住戶需求，物業在架空層設置充電樁，不過監管、監控措施未到位，例如閉路電視鏡頭早已損壞。

大廈外牆有煙熏痕跡。（中國之聲）

值得注意的是，2022年4月，南京廣電《法治現場》曾報道過事發小區架空層的消防安全隱患，內容為該小區架空層擠滿電動單車，呼籲「消防設施需跟上」。

當時，明尚西苑小區2棟居民向節目組透露，自從2019年禁止將電動單車存放樓道後，原本用作健身休閒和停放單車的架空層，就成為電動單車的停放場所，高峰期至少有180輛電動單車停放在架空層。

2019年，2棟曾因電動單車發生大火，牆上留下大片煙熏痕跡。小區物業曾稱，原先架空層的設計並非用於停放電動單車，因此沒有煙感噴淋設施，隨著架空層改變用途，已經請了專業人士查看能否增設消防設施。

當時，街道辦事處工作人員表示，將調研是否有增加煙感或者噴淋等設施的可操作性，將利用現有的高空拋物閉路電視鏡頭，全面覆蓋、無死角監控架空層的情況，發現火情將會處理，同時會督促物業公司承擔維保主體責任。