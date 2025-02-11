DeepSeek｜彭博：85後梁文鋒身家估算最高可達近萬億 超越黃仁勳
撰文：朱加樟
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國產人工智能大模型DeepSeek震撼全球，其85後創始人梁文鋒的身家引發關注。美媒彭博社對7位初創公司創始人及AI專家的調研顯示，DeepSeek的估值最高達1500億美元，按此計算，梁文鋒持有的84%股份價值將達到1260億美元（約9800億港元），身家超越英偉達（Nvidia）的黃仁勳。
彭博社11日的報道指，對7位初創公司創始人及AI專家的調研顯示，預計DeepSeek的估值在10億美元到逾1500億美元之間，估值區間的中間值為20億至300億美元。
根據彭博億萬富翁指數，若按上述數據估值，持有84% DeepSeek股份的梁文鋒將躋身亞洲最富有的科技大亨行列。
波士頓風投公司Glasswing Ventures創始人兼管理合夥人Rudina Seseri說：「即便保守估計，這家公司僅憑目前區區數百萬美元的營收，就能輕鬆獲得數十億美元的估值，更不用說考慮未來增長了。」
DeepSeek估值可達到OpenAI一半
加拿大電信公司Sweat Free Telecom的創始人Chanakya Ramdev則給出了更為進取的預測，認為DeepSeek的估值能達到OpenAI最新3000億美元估值的一半。如果這一數字成真，梁文鋒持有的股份價值將達到1260億美元，身家超越晶片巨頭英偉達（Nvidia）的CEO黃仁勳。
不過報道也引述紐約區塊鏈公司Pastel Network的創始人Jeffrey Emanuel指出，外界對DeepSeek的營收、利潤及資本結構知之甚少，因此幾乎不可能準確知道DeepSeek的價值。
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