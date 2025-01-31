DeepSeek創始人梁文鋒回鄉過年：村民拉橫額歡迎　遊客專程打卡

被譽為「來自東方的神秘力量」的AI智能助手DeepSeek，近日熱度持續上升，其創始人梁文鋒成為了海內外媒體的焦點。近日，他回到家鄉過年，村口懸掛橫幅以示歡迎。



梁文鋒，來自廣東湛江市吳川市的米歷嶺村，於蛇年春節期間回到家鄉過年。據羊城晚報報導，他在1月28日（除夕）回到村中，並於1月29日（大年初一）上午離開。在此期間，村裏吸引了大量遊客前來拍照打卡，車水馬龍，當地甚至在村口懸掛橫額以示歡迎。

在米歷嶺村，鄉親們掛起了一條條橫幅，上面寫著「熱烈祝賀文鋒成為家鄉的驕傲，歡迎回家！」、「熱烈歡迎文鋒為家鄉增光添彩！」等標語。而在村口石碑處，村民們還架起了雙喜拱門，貼了上下聯：「文鋒回鄉傳佳績，鄉村振興添動力」。

梁文鋒於蛇年春節期間回到家鄉過年，村民隆重其事。（網上圖片）

當地懸掛橫額以示歡迎。（網上圖片）

當地懸掛橫額以示歡迎。（網上圖片）

村裏吸引了大量遊客前來拍照打卡。（網上圖片）

村裏吸引了大量遊客前來拍照打卡。（網上圖片）

梁文鋒的初中班主任容老師回憶，他出身於一個普通的家庭，父母皆為小學語文老師。自小學習成績優異，尤其在數學方面展現出巨大天賦，初中時期已經學完高中數學，甚至開始接觸大學課程。老師形容他性格文靜，但學習方法獨特，善於平衡勞逸。

高中同學陳先生指出，梁文鋒在學期間經常進行課題實驗，對學習充滿熱情，並熱愛足球。梁文鋒於1月27日回到吳川時，還與老同學們踢了足球，重溫昔日情誼。

梁文鋒（後排右6）與同學合影。（南方都市報）

2002年，梁文鋒考入浙江大學，主修電子信息工程。在大學期間，他開始積累市場數據並探索自動化交易技術。2023年，他創立了杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司，推出了DeepSeek品牌。

深度求索的最新大模型「DeepSeek-V3」於2024年12月發布，因其高性能和低成本特點迅速引起全球關注。2025年1月27日，DeepSeek在蘋果中國和美國地區的應用商店免費下載排行榜中一度登頂，這一由中國研發的AI模型引發了矽谷的轟動，並被海外媒體稱讚為「來自東方的神秘力量」。