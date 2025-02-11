被指道德敗壞、品行不端　貴州廳級女幹部孫紹雪被「雙開」

貴州省紀委監委網站周二（2月11日）消息，經貴州省委批准，貴州省紀委監委對貴陽市委原常委、市委宣傳部原部長孫紹雪嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，並依據相關法律規定，給予孫紹雪開除黨籍公職處分。



經查，孫紹雪喪失理想信念，背棄初心使命，搞政治攀附，對抗組織審查，參加迷信活動;無視中央八項規定精神，將應由本人支付的費用安排其他公司和個人支付，違規報銷個人有關費用；違背組織原則，違規決定重大事項，為他人謀取人事利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，違規從事營利活動；不正確履行職責，違規幫助他人承攬項目，打探審計事項；道德敗壞，品行不端；大搞權錢交易，利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在工程承攬、職務調整、融資貸款等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

孫紹雪。（網上圖片）

孫紹雪嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經貴州省紀委常委會會議研究並報貴州省委批准，決定給予孫紹雪開除黨籍處分；由貴州省監委給予其開除公職處分；終止其中國共產黨貴陽市第十一次代表大會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

孫紹雪曾長期在貴陽市工作。（網上圖片）

公開資料顯示，孫紹雪出生於1978年5月，貴州開陽人，1998年10月參加工作，2000年8月加入中國共產黨，研究生學歷。她長期在貴陽市工作，曾任貴陽市雲巖區副區長，共青團貴陽市委書記，市委常務副秘書長，清鎮市市長、市委書記等職。

2020年，孫紹雪任貴陽市委常委、市委宣傳部部長，2024年3月官宣被查，她被查前三天還在主持召開會議。