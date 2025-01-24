正部級女幹部李微微遭雙開　被指大搞「全家腐」、棄守政治責任

十四屆全國政協人口資源環境委員會原副主任李微微，涉嫌嚴重違紀違法，經中央紀委國家監委立案審查調查後，決定對其作出開除黨籍、公職處分。



李微微。（網上圖片）

經查，李微微喪失理想信念，背棄初心使命，棄守管黨治黨政治責任，落實黨中央關於加強和改進新時代政協、統戰工作要求不力，造成不良政治影響；無視中央八項規定精神，違規接受宴請；違反組織原則，違規選拔任用幹部；違規收受禮金；對家人失管失教，大搞「全家腐」；利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李微微嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予李微微開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，李微微，女，1958年3月出生，湖南寧鄉人，在職研究生學歷，經濟學博士，1975年7月參加工作，1976年7月入黨。

2024年7月，中央紀委國家監委網站通報稱，李微微涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。（網上圖片）

她曾任共青團株洲市委書記，共青團湖南省委副書記、黨組成員、黨組副書記，懷化地委委員、行署副專員，湖南省招商合作局副局長、黨組副書記，省貿促會會長、黨組副書記、會長、黨組書記等職，於2006年11月升任湖南省委常委、統戰部部長。

2015年8月，李微微轉任湖南省委常委、政法委書記，後於2016年1月當選湖南省政協主席。2023年3月，李微微獲任十四屆全國政協人口資源環境委員會副主任。

2024年7月，中央紀委國家監委網站通報稱，李微微涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。