四川中江一動力傘墜河致1人死亡　疑起飛時受到干擾　官方調查

四川省中江縣龍台鎮青竹村周一（10日）發生一場致命事故，死者胡偉兵（化名）在掛面村附近一公園開展動力傘飛行時不慎落入凱江河中，經搶救無效撒手人寰。目前，當地警方已介入調查。



周二（11日），中江縣應急管理局發布通報稱，周一16時許，群眾報警稱有人飛行動力傘時，不慎掉入凱江河上游。接警後，縣公安局、縣應急局等相關部門立即組織力量趕赴現場救援，落水者胡某（胡偉兵）經縣人民醫院搶救無效後死亡。目前，事件正在進一步調查處理中。

周二陸續有人前往死者家中吊唁。（封面新聞）

胡偉兵妻子表示，其丈夫今年44歲，是一名工程師，在西藏拉薩上班，持有中國航協ASFC注冊飛行員證件。此前五六年的時間，胡偉兵飛行沒有出過任何事故，但周一下午是第一次在事發位置進行飛行，「朋友告訴我，飛行前他也驅散了周圍的人群。但好像起飛時受到干擾，導致方向偏離最後落入水中」。

胡偉兵使用的動力傘。（影片截圖）

胡偉兵不慎掉入凱江河上游。（影片截圖）

據畫面顯示，胡偉兵駕駛的飛行器上端為滑翔傘，背上有動力推進器，器材下端有3個輪子，駕駛時需要人坐在動力助推器前方。胡妻稱，器材重約幾十斤。當地民警正在了解事故發生具體原因，中江縣有關部門證實，當地警方已介入調查。