河南高杆不倒翁道具斷裂　女演員高處墮下　遭輪椅推走節目暫停

據《央視網》報道，1月30日，在河南開封萬歲山武俠城景區，因高杆不倒翁道具斷裂，導致一名女演員在表演中從高處墮下。2月1日，涉事景區稱該演員身體狀況良好，確認健康無恙。目前相關節目已經暫停演出。



女演員從高處墮下。（影片截圖）

女演員從高處墮下。（網絡截圖）

網傳影片顯示，一名女子躺在地上，旁邊是斷掉的欄杆。有目擊者表示，摔落的女演員受傷不輕，被輪椅推走。據介紹，事發於1月30日，在河南開封萬歲山武俠城景區，女子是高杆不倒翁表演者，因道具斷裂摔倒。

道具斷裂。（影片截圖）

2月1日，涉事景區表示，稱該演員身體狀況良好，確認健康無恙。目前相關節目已經暫停演出。情況說明指，1月30日17時50分左右，由於天氣驟變，導致「仙俠奇境」區域內的部分表演器材杆子發生了意外的質變。一位參與《不倒翁》表演的演員在表演過程中不慎摔落。

不倒翁節目正常表演時。（影片截圖）

經過醫院細緻的檢查與評估，該女演員身體狀況良好，確認健康無恙。目前景區相關節目已經暫停演出。