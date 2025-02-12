國台辦：兩岸「小三通」平穩運行　去金馬過年成福建居民新選擇

周三（12日），國台辦在新聞發布廳舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮就春節期間兩岸「小三通」情況；大陸居民赴金門、馬祖旅遊情況；美日涉台聯合聲明，以至民進黨當局禁用DeepSeek等兩岸熱點問題回答記者提問。



朱鳳蓮提到，春節期間，兩岸「小三通」航線持續平穩運行，便利兩岸民眾特別是台胞探親訪友、歡度春節和旅遊觀光。據統計，廈門至金門、泉州至金門、福州馬尾至馬祖、連江黃岐至馬祖4條「小三通」客運航線，共投入16艘船舶提供8542個客位，每周安排126個往返航班252班次。

她通報稱，1月14日至2月5日，「小三通」航線共計運行807班次，運載旅客12.1萬人次。其中廈金航線運行551班次、運載旅客10.7萬人次；泉金航線運行86班次、運載旅客6600餘人次；兩馬、黃馬航線運行170班次、運載旅客7600餘人次。

她又提到，除夕至大年初十（1月28日至2月7日），福建居民赴金門、馬祖個人遊5232人次，團隊遊30人次。從去年恢復辦理大陸居民赴金馬旅遊簽注以來，福建居民赴金馬個人遊61756人次，團隊遊3289人次。

朱鳳蓮表示，今年春節假期是福建居民赴金馬旅遊恢復後的首個春節假期，去金馬與台灣同胞一起過大年，成為春節期間福建居民的新選擇。兩岸同胞你來我往，其樂融融，歡樂祥和，正是兩岸中國人共度中華民族傳統佳節該有的景象。

國台辦發言人朱鳳蓮。（資料圖片）

與此同時，文化和旅遊部於春節前宣布恢復福建、上海居民赴台團隊遊，兩岸旅遊業界積極溝通對接，不過陸委會日前表示，踩線團來台宜經觀光「小兩會」討論後再進行。島內旅遊業者擔憂，陸客踩線團來台可能又遭卡關。

對此，朱鳳蓮表示，民進黨當局的消極反應、變相阻撓，如同給福建、上海旅遊業者，以及台灣旅遊業界和民眾的熱情當頭澆了一盆冷水。眾所周知，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在民進黨當局干擾阻撓，不在旅遊「小兩會」有無溝通，「小兩會」溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件。2020年初新冠疫情發生後，民進黨當局不顧兩岸有關協議規定，單方面全面禁止大陸居民赴台旅遊，還禁止島內旅行社經營台灣居民到大陸團隊遊業務，就未通過「小兩會」與大陸方面溝通。2024年，大陸居民赴馬祖、金門旅遊先後恢復，也未經「小兩會」溝通。但為了進一步恢復大陸居民赴台旅遊，2024年11月，陸方考慮台旅會請求，同意台旅會來訪並與海旅會會面，台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程。春節前，福建、上海踩線團向台灣有關方面提出赴台考察要求的同時，海旅會也曾同步知會台旅會駐北京辦事處。陸方不反對兩岸旅遊恢復後，「小兩會」就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借「小兩會」溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實。

朱鳳蓮強調，民進黨當局出於謀「獨」對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，一再以各種站不住腳的理由對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心，島內業界對此已表示極度失望和強烈憤慨，如不改弦更張，一味私心自用，必將更失人心、自食惡果。

此外，就台陸委會日前發布所謂「中國大陸情勢報告」，朱鳳蓮表示，其歪曲事實、抹黑大陸，其目的就是欺騙誤導島內民眾、操弄「反中抗中」。希望廣大台灣同胞認清民進黨當局操弄認知作戰、製造信息繭房的慣用伎倆，以及所包藏的恐嚇兩岸交流交往、升高兩岸敵意對抗的禍心。她指出，大陸怎麽樣，不妨來看一看，「我們熱忱歡迎廣大台灣同胞來大陸實地參訪、眼見為實。只要來看過、體驗過，必定會為祖國大陸的巨大發展進步感到震撼和自豪，民進黨當局的謠言必將不攻自破、無所遁形」。

就美日有關聯合聲明，朱鳳蓮表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。所謂聯合聲明借台灣問題說三道四，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。日本作為在台灣問題上負有歷史罪責的國家，應該汲取歷史教訓，謹言慎行，恪守中日四個政治文件精神，慎重處理涉台問題。正告民進黨當局，妄圖依靠外部勢力分裂國家，注定失敗。

民進黨當局要求公務機關和公立學校全面禁止使用Deepseek。（Reuters）

至於民進黨當局日前稱，基於資訊及通訊安全考量，公務機關和公立學校全面禁止使用大陸人工智能初創公司深度求索（DeepSeek）推出的AI大模型，朱鳳蓮表示，DeepSeek的AI大模型一經推出，即迅速占據100多個國家和地區移動應用下載量排行榜首位，廣受全球網民歡迎。歡迎台灣民眾使用大陸企業推出的AI大模型，也積極支持兩岸企業在人工智能領域開展合作。

她強調，民進黨當局「恐中」、「反中」意識作祟，對大陸高科技產品又怕又恨，動輒以維護安全為由一禁了之，只會損害台灣企業和民眾的利益。這種用「反智」來「反中」的荒誕做法，已經遭到島內各界的反感和反對。