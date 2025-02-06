辜振甫夫人辜嚴倬雲辭世　國台辦：深感悲痛

曾親歷汪辜會談的台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人、前婦聯會主委辜嚴倬雲於2月4日安詳辭世，享壽105歲。5日晚，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，辜嚴倬雲堅持「九二共識」，積極促進兩岸交中國大陸國務院台灣事務辦公室晚間以朱鳳蓮答記者問名義，透過書面作上述表示。



朱鳳蓮表示，驚悉辜嚴倬雲辭世，陸方深感悲痛，海峽兩岸關係協會已向其家屬致唁電。辜嚴倬雲承繼家學，致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫參加「汪辜會談」、「汪辜會晤」，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。

朱指，辜嚴倬雲女士堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流。陸方對她的辭世表示沉痛哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

辜嚴倬雲與前英國首相戴桌爾夫人。（婦聯會）

辜嚴倬雲1925年生於福建福州，祖父嚴復是清末民初著名學者，北京大學首任校長，父親嚴琥為大學教授，母親則出身於板橋林家。她年輕時進入上海聖約翰大學求學，並曾投身抗日救國運動。1946年輾轉入台，三年後與鹿港望族辜振甫結為連理，夫妻情深，相守半世紀。

辜嚴倬雲一生積極參與社會事務，1992年受蔣宋美齡肯定，接任婦聯會總幹事（後改稱秘書長），2003年蔣宋美齡辭世後，她正式接任婦聯會主委，致力於公益與教育事業。

九二會談後，兩岸於1993年4月27日在新加坡舉行第一次「汪辜會談」。（資料圖片）

辜嚴倬雲不僅活躍於政商界，亦在兩岸關係發展中扮演重要角色。她曾多次陪同辜振甫出席兩岸交流活動，親歷1993年在新加坡舉行的「汪辜會談」，以及1998年上海的「汪辜會晤」，在這些歷史性場合中發揮柔性穩健的影響力。海基會在悼念聲明中稱讚她「展現大家風範，令人敬仰」。