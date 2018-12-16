【害人不淺】安徽麻辣燙店加入罌粟殼做湯底　向大學餐廳銷售

為吸引客人再光顧，內地食店暗中加入罌粟殼的例子屢見不鮮。在安徽淮北市，就有一家麻辣燙店加入罌粟殼做湯底，甚至還流向當地大學餐廳。

罌粟殼粉末。（資料圖片）

李某是淮北市相山區一家麻辣燙店的老闆，經營店鋪多年。2016年，丁某加盟該店，由李某負責供料，指導怎麼熬湯做麻辣燙。李某提供的麻辣燙料有四種，分為主料兩種（紅料、白料）和輔料兩種（粉料、醬料）。據李某稱，紅料和白料是從一家專門賣底料燙料的公司購買的。醬料是自己在店裡熬，封裝在透明塑料袋裡。然而，李某隱瞞了其醬料一味隱藏的材料：罌粟殼。

2016年，李某出售給丁某底料合共100公斤，每公斤售價40元（人民幣，下同），金額合共4000元。丁某在不知情的情況下，將麻辣燙底料用於其在某大學校區食堂經營的餐廳。同年9月20日，淮北市食品藥品監督管理局到該餐廳進行檢查，現場提取店內經營使用的麻辣燙湯底。經檢測發現，提取的麻辣燙湯底內含有罌粟鹼成分，屬國家明令禁止添加至食品中的材料。

獲判緩刑並罰款

出事故後，丁某決定向李某打電話問清楚，並將電話錄音，後提供給食品藥品監督局。錄音中，李某承認自己往麻辣燙底料內放了罌粟殼。「罌粟殼是在某縣批發市場的一家大料店購買，我讓大料店直接將罌粟殼打碎後和其他大料一起打成粉，然後和其他材料混在一起熬煮成醬料。」李某供述稱。

案件近月在安徽省淮北市相山區人民法院審判。因犯生產、銷售有毒、有害食品罪，李某終被法院判處有期徒刑8個月，緩刑1年零6個月，並處罰金2萬元；通過淮北當地媒體向社會公眾賠禮道歉，並支付生產、銷售有毒、有害食品10倍賠償金共計4萬元。