【袁木逝世】曾指六四「三言兩語說不明白」　女兒89年赴美國留學

國務院研究室前主任兼前發言人袁木，本月13日在北京逝世，終年90歲。袁木因在六四事件前後多次主持發布會而為外界熟知，不過多年來他本人並未對六四事件進行評論或出版著作。 近年曾有傳聞稱袁木移民美國，不過此消息被他本人所否認。但據美國前駐華大使李潔明回憶，袁木之女在1989年六四事件後確實曾申請美國簽證。

1988年，袁木被任命為國務院研究室主任兼國務院發言人。（資料圖片）

袁木是江蘇興化人，早年曾在新華社工作，之後又先後在中共中央組織宣傳組、中共中央組織部、國務院辦公廳、中共中央財經領導小組等單位工作。1988年，他被任命為國務院研究室主任兼國務院發言人。

六四事件前袁木曾多次代表政府和學生對話，而在六四事件兩天后，袁木在新聞發布會上稱，死亡人數中，軍隊和地方加在一起的初步統計數字是近三百人，當中包括23名是北京各個大學的學生，此後，他又在6月17日表示，戒嚴部隊在天安門廣場執行清場任務的過程中，「沒有死一個人，沒有軋傷一個人。」

外界對此強烈質疑。對此，他的妻子，前光明日報編輯王鶴曾稱，這些數字「是李鵬當年向袁木轉達中央政治局常委的決定」，責任不在她的丈夫。

自由亞洲電台曾在2012年就六四事件對他進行電話採訪，他表示，「三言兩語也說不明白，他們的事我不太清楚，你別問我，找了解情況的人去問」。