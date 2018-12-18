美國養母槍殺4名華裔養子女再舉槍自盡　驗屍報告揭共開34槍

美國田納西州今年10月發生一宗釀成5死的血腥槍殺案，55歲的白人媽媽辛西亞．克利爾（Cynthia Collier）槍斃了領養多年的4名華裔子女後，再朝自己頭部開槍自盡。據近日公布的驗屍報告顯示，辛西亞．克利爾當時原來總共開了34槍射殺孩子。

調查此案的當地警長曾形容，案件是一場「大屠殺」。（美聯社）

據驗屍報告指，在遇害的4名華裔孩子中，17歲的林凱蕾（Kaileigh Lin）身中13槍，陳屍浴室地板上；15歲的林莉亞 （Lia）中了9槍，死在床上；同為14歲的李波（Bo Li）及林梅根（Meigan Lin）分別身中4槍及8槍，兩人都在床上被射死，4人均是在2007年在中國被領養。

報告又指，克利爾和4名華裔孩子的體內均沒有藥物或酒精殘留，而克利爾確定是自殺。警方當時在屋內找到一封遺書，但沒有對外公開內容。根據鄰居和親友的說法，克利爾是一名溫柔的母親，非常疼愛子女，而這家庭過往也沒曾與別人發生糾紛。目前，克利爾的行兇動機依然不明。

據悉，克利爾本身是一位家庭主婦，其丈夫則在當地經營一家建設公司，夫妻倆結縭已長達36年，但兩人關係其後似乎遭遇難關。當中，丈夫自2009年搬走後，克利爾便獨自一人扶養4名未成年的養子與養女。經過當地警方訊問，早前已經排除該名丈夫和親生兒子的嫌疑，不過調查人員認為，克利爾生前很可能患有精神疾病。

（ETtoday/海外網/CBS17）