【二月河逝世】追悼會在河南南陽舉行　中宣部等官方機構送花圈

內地著名作家二月河12月15日在北京病逝，其追悼會周三（19日）在河南南陽殯儀館舉行，社會各界人士紛紛前往送別，中宣部及中國文聯等官方機構亦在致送花圈。 二月河以其「帝王系列」長篇歷史小說而聞名，代表作有《康熙大帝》、《雍正皇帝》、《乾隆皇帝》，風行海內外，部份更獲改編成電視劇。

二月河的追悼會在河南南陽殯儀館舉行。（視覺中國）

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原名凌解放的二月河，其作品近年在內地被視為反腐的象徵之一，尤其以《雍正皇帝》最受推崇。康熙帝晚年過於寬縱，導致清代吏治腐敗，官風鬆懈。雍正帝繼位後即大力整頓吏治，同時又打擊朋黨，認為「最為惡習」，不但妄議朝政，更會妨礙堅持既定的政策。

雍正帝部分做法與現今中共反貪反腐政策頗為相似，二月河曾在去年十九大以黨代表身份公開表示，讀遍二十四史，沒有一個時代的反腐力度能可與現在媲美，又曾用「蛟龍憤怒、魚鱉驚慌、春雷震撼、四野震動」來作形容。

前任中紀委書記王岐山曾以「知音」來與二月河相稱。（視覺中國）

二月河甚至被前任中紀委書記王岐山以「知音」相稱。二月河在2014年的全國兩會中河南代表團會議中以反腐為題發言，時任中紀委書記王岐山亦有與會聆聽。王岐山其後以「知音」作回應，「二月河的意思我聽懂了，因我了解他比他了解我多，看了他的書，就能讀懂他。」《雍正皇帝》在1997年曾被改編成電視劇後，同樣深受時任國務院總理朱鎔基追棒，

二月河今年上半年因腦栓塞被送院治療，在上周六（15日）淩晨突發心臟衰竭，經搶救無效在北京病逝，終年73歲。

（綜合報道）