【華為孟晚舟被捕】據報中國拘第三名加拿大公民　外交部：沒聽說

加拿大傳媒《全國郵報》引述消息指，再有第三名加拿大公民被中國政府拘留。 中國外交部發言人華春瑩在周三（19日）的例行記者會上，被問到此事時僅回應指「你說的情況，沒有聽說」。

此外《環球時報》總編輯胡錫進發微博談及此事稱，「相信中方在依法行事，同時希望國家有關部門迅速發布關於此事的消息，依法實施信息公開。」 同時，他還強調，「外國人在中國違法受到制裁，這樣的信息最早應由中方發布。」

自從華為「太子女」孟晚舟過境加拿大，被加拿大政府應美國要求拘捕後，至今已確認有兩名加拿大公民被中國政府拘捕，分別是前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）及在中國經營朝鮮文化交流業務的商人斯帕弗（Michael Spavor），兩人皆因「涉嫌從事危害中國國家安全的活動」。

康明凱與斯帕弗先後被中國政府以涉嫌從事危害國家安全活動為由拘捕。（資料圖片）

中國外交部發言人陸慷此前曾表示，康明凱及斯帕弗兩人均涉嫌從事危害中國國家安全的活動，目前正被北京和遼寧省有關國家安全機關分別偵辦中，已就事件分別向加拿大方面通報有關情況，又強調二人的合法權益能夠得到保障。陸慷在被問到康明凱和斯帕弗被拘捕是否與孟晚舟一案有關時，他則稱「中方是依法、依規採取行動。」

（綜合報道）