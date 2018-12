【華為孟晚舟被捕】探望同父異母姊？　小公主姚安娜疑現身溫哥華

華為「太子女」孟晚舟在加拿大被捕後獲准保釋,但要接受24小時監控,明年將開始面對冗長的引渡程序。 孟晚舟事件令到華為創辦人任正非及其家族的動向備受各界關注,任正非與第二任妻子姚玲育有一名女兒姚安娜,後者近日在instagram上傳照片,被發現疑似已身在加拿大溫哥華,但不知是前往度假還是探望正被軟禁的同父異母姊姊。

姚安娜在Instagram上傳照片,被發現疑似已身在加拿大溫哥華。(Instagram)

姚安娜在周日(16日)上傳一張倚靠欄桿,背後有一座宏偉大橋的風景照。有眼尖的網民發現,姚安娜所身處的位置,疑似就是溫哥華甚受歡迎的市區公園史丹利公園(Stanley Park),該座大橋更是當地地標之一的獅門橋。

任正非的全家福,站在後排右一及右二就是孟晚舟及姚安娜。(網上圖片)

《香港01》記者翻查此前加拿大傳媒公開從法院取得的孟晚舟生活照,其中有一幅孟晚舟與子女背向獅門橋的合照。雖然兩幅照片拍攝位置明顯有所不同,但不難看出是同一座大橋。姚安娜在照片中沒有標註地點,僅留言稱「但實際上我最後一次看到陽光是甚麼時候?」(But in reality when was the last time I saw daylight? )。

加拿大傳媒從法院取得的孟晚舟生活照中,其中亦有一幅背向獅門橋的合照。(網上圖片)

資料顯示,姚安娜在雲南昆明出生,目前正在美國哈佛大學讀書,成績優異,更有多年學習芭蕾舞的經驗,不時登台演出。與尋常20歲的少女一樣,姚安娜在instagram上傳的照片,大多是與朋友聚會、旅遊和排練芭蕾舞有關,但完全沒有任何提到任正非或華為的內容。

