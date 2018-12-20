【中梵協議】梵蒂岡代表團訪華之際　中國慶祝自選自聖主教模式

據《中央社》消息，梵蒂岡上周派代表團到中國，要求兩位地下主教讓位給愛國主教，以落實中梵協議。不過中國天主教團就在隨後的本周一（17日）舉行了「紀念中國天主教自選自聖主教六十周年」研討會，盛大慶祝被指違背中梵協議的「自選自聖主教」模式。

今年9月22日，梵蒂岡與中國簽署主教任命協議，目的在解決中國的非法祝聖主教問題。教宗方濟各曾表示，依協議他將對中國主教有「最後任命權」，亦即中國教會不能再自選自聖主教。作為交換，教宗赦免了中國現存的7位非法主教，其中部分人士曾被梵蒂岡處以最高罰則「絕罰」，斷絕一切往來。

梵蒂岡發言人柏克（Greg Burke）近日向官媒《環球時報》證實，梵蒂岡代表團上周到訪北京，與中國官方、教會人士磋商，討論具體落實中梵協議的內容。環時表示，中梵協議讓7名自選自聖主教獲得合法頭銜，而這次梵蒂岡代表團到中國，是要進一步授與這7位主教教區任務。

其中一位剛獲梵蒂岡赦免的愛國主教詹思祿，已在梵蒂岡代表團長切利總主教（Claudio Maria Celli）主持下，獲任命為閩東教區主教，而原本的地下主教郭希錦被要求退居輔理主教。另一位被要求讓位予愛國主教黃炳章的地下主教莊建堅，則堅稱他沒有要退休。

梵蒂岡代表團訪華之際，中國慶祝自選自聖主教模式。圖為福建閩東地下教會今年3月舉行的聖周五活動。（美聯社）

主教人選需「政治上可靠」

中國天主教團於周一（17日）在南京舉行「紀念中國天主教自選自聖主教六十周年」研討會，參加者包括來自全國各地的48位主教、100多位神父和200多位修女。《環球時報》英文版周二（18日）報道，這是中梵協議後舉行的首次全國天主教神職人員大會，急切任務是解決中國主教懸缺問題，中國98個教區有一半沒有主教，還有幾位主教年事已高。

甫獲教宗赦免的中國主教團主席馬英林也出席會議。環球時報引述馬英林在會中表示，在尋找主教人選時，一定要挑選「政治上可靠」的。

報道稱，中國共產黨中央統一戰線工作部副部長、國家宗教局長王作安宣示，任何時候、任何情況下，中國都不會取消獨立自主自辦教會的原則。

（中央社、環球時報）