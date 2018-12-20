【非洲豬瘟】珠海撲殺1598隻豬控制疫情　供港豬場：運作受影響

內地非洲豬瘟疫情疫情蔓延至廣東，據廣東省農業農村廳昨日（19日）消息，廣東省珠海市香洲區排查出一宗非洲豬瘟疫情，同批待宰生豬50隻，發病11隻，死亡11隻。 官方消息指，珠海市防疫部門對該市屠宰廠存欄的1598隻豬展開全部撲殺和消毒，目前疫情得到有效處置，廣東全省未接到其他疫情報告，港澳生豬及生豬產品供給穩定。 不過，《香港01》記者於今天（20日）聯絡廣東省農業農村廳政府辦公室詢問有關進展，但未能獲得答覆。記者隨後致電廣東兩家供港豬場詢問受影響情況和防疫措施。有珠海供港豬場表示，目前生豬售賣和出口等運作已遭受影響。

內地非洲豬瘟的疫情已蔓延至廣東。（資料圖片）

廣東省農業農村廳官方網站昨（19日）晚發布消息指，珠海爆發的疫情是廣東主動排查出的首例非洲豬瘟疫情，廣東官方要求立即採取有效措施，嚴格按規定要求處置，確保不擴散蔓延。該廳要求全省繼續加強落實防控工作，緊急下撥消毒藥210噸，全面持續消毒滅源。

珠海市防控重大動物疫病應急指揮部實施應急響應，對該市屠宰廠存欄的1598隻豬全部撲殺、無害化處理，並開展全面消毒。同時發布封鎖令，將珠海肉聯廠劃定為疫點，向外延伸3公里為疫區和受威脅區，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區；加大對全市生豬養殖場、屠宰場等重點環節的監測排查，以及實施消毒等防控措施。

消息指，目前疫情已得到有效處置，廣東全省未接到其他疫情報告，港澳生豬及生豬產品供給穩定。經追溯，珠海發生疫情屠宰場的發病生豬，來源於佛山市順德區均安鎮胡德志養豬場。該場曾使用「餿水」餵豬，禁止使用餿水餵豬後改用飼料餵豬。為降低風險，當地已對存欄的342隻生豬進行了撲殺和無害化處理，並對場地進行全面消毒。

非洲豬瘟疫情繼續蔓延，目前疫情擴散到廣東省。有珠海供港豬場表示，疫情已對生豬售賣和出口造成影響。（資料圖片）

珠海供港豬場稱遭受影響

《香港01》記者於今天（20日）聯絡廣東省農業農村廳政府辦公室詢問有關進展，但接線人員稱相關工作不屬職權範圍，建議向該廳獸醫處查詢。記者隨即多次致電獸醫處，但始終未能接通。

記者隨後致電廣東珠海、中山兩家供港豬場。珠海糧油食品進出口有限公司向記者透露，這次疫情對旗下豬場運作的確帶來影響，目前劃定疫區範圍的生豬皆不可售賣及出口，海關也出台限制措施，因此他們只能尋找其他地方的生豬來出口，但具體情況還要等待領導層安排。

中山市白石豬場的負責人張先生則表示，目前銷售和供港並未受到影響，但豬場方面已經開始加緊防控工作。記者隨後致電該豬場技術部門的楊先生，他表示目前豬場並沒有增加應對措施，因為有關部門已經做好了防疫，不過他們已經加緊消毒工作，保持清潔衛生和外來人員的隔離。

農業農村廳：切實保障生豬供港

據廣東省農業農村廳昨天（19日）透露，廣東省高度重視非洲豬瘟防控工作，提早採取了I級響應相關措施，延緩了非洲豬瘟疫情蔓延到該省。該廳隨後將舉辦廣東省種豬場和規模養豬場集中培訓，進一步提高企業主動防控能力，還將加快調整豬肉供應鏈強化種豬場和規模養豬場防疫管理，保護基礎產能。

農業農村廳指出，針對供港澳生豬及其產品運輸，廣東省已提前制定了通道方案，將切實保障供港澳生豬及其產品供應平穩。海關監管部門加強了對供港澳註冊和備案養殖場的監測排查等措施，有效保障供港澳生豬及其產品的質量安全。