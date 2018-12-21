【中印關係】印度突要求60名中國專家立即離境　稱違反商務簽證

據印度傳媒《印度時報》報道，印度外國人管理處於上周針對當地一間中國公司下達命令，要求該公司駐印的60名中國專家立即離境，理由是「違反其商務簽證的有關規定」。 據了解，涉事公司為「太平洋網絡技術公司」，是中國最主要的互聯網內容供應商之一，在香港有上市業務。

該公司大量中國專家突被印度政府要求離境。（網上圖片）

報道提到，該公司負責人在周三（19日）到孟買高等法院，對有關的要求提出質疑及上訴。上訴書中指，印度政府的做法「極端、不合理且獨斷專行」，侵犯該公司獲得平等待遇和正常開展業務的權利。報道透露，在過去兩年，該批中國專家前往該公司在印度的兩間工廠培訓當地工人如何有效操作複雜機器，以及在生產線上處理機器故障等。

另印度《第一郵報》指，孟買高等法院兩名法官將於周五（21日）為此事召開聽證會。事實上，該公司接到通知後，已至少有6名中國專家被迫離開，儘管簽證仍是在有效期內。一旦涉事60名中國專家全數離開，將影響該公司的業務甚至導致工廠停產。

內地官媒《環球時報》引述分析人士指出，印度政府以簽證問題要求該些中國專家離境，法理上並沒有問題，但時機卻耐人尋味，因為現時的中印關係被認為處於「歷史最好時期」，高層互訪不斷。分析人士又表示，事件或與12月印度5個邦的選舉結果，現任總理莫迪領導的人民黨大敗有關。有部分印度民族主義者批評政府「對中國太軟弱」，在此情況下，不排除印度政府企圖借小事來顯示對中國的強硬立場，回應呼聲，為明年的印度大選拉票。

（綜合報道）