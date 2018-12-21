兩「中國黑客」遭美起訴　環時：對華攻撃升級　指控「走火入魔」

美國司法部刑事指控兩名中國公民與中國國家安全部合作進行黑客活動，滲透45間美國公司和政府機構，竊取知識產權和其他機密資料。 內地官媒《環球時報》今日（21日）隨即刊登社評指，這反映了美國借用其發達的法律工具對中國實施攻擊的升級，形容美國對中國網絡盜竊的指控近似乎「走火入魔」。

美國司法部刑事指控兩名中國公民與中國國家安全部合作進行黑客活動。（資料圖片）

社評指，這是美國對所謂「中國政府支持的黑客活動」前所未有的大規模起訴行動，並指美方的指控存在巨大邏輯漏洞，讓人懷疑這是出於政治目的而發起的一場構陷。

社評認為，美國強烈的文化傲慢令一些美國精英深信，中國這麽快發展，技術只能是偷來的。在對中國網絡攻擊的指控上，美方已近乎歇斯底里。最新的指控顯示美方對華攻擊越來越有了全方位的態勢，中國很多部門都可能被捲入其中。它們躲不開，因此不能繼續恪守低調的哲學，而需直面美方的挑釁，為維護國家利益做出更多的擔當。

社評又指，美方最近幾個月不斷對華出手，包括制裁解放軍高級將領，通過可能制裁中國西藏事務官員的法律，起訴、引渡「中國間諜」，指使盟國拘捕華為高管等。中國需要全面反思被動的反應做法，更加積極主動地應對各種挑戰，強調中國不能允許「別人這樣一盆一盆地往我們身上潑髒水」，中國要認真考慮全新的對策。