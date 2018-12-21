2019年春運火車票23日開售　全國鐵路預計發送旅客4.1億人次

據中國國家鐵路集團公司消息指，2019年春運首日火車票將於本月23日正式開售，預計春運期間鐵路系統將發送約4.1億人次的旅客。

2019年春運首日火車票即將開售。（視覺中國/資料圖片）

據悉，2019年鐵路春運從1月21日起至3月1日止，共40天。全國鐵路預計發送約4.1億人次的旅客，同比增加3176萬人次，增長8.3%，日均發送1033萬人次，再創歷年春運新高。

鐵路春運火車票互聯網和電話訂票提前30天發售，今年12月23日即可以購買春運第一天（2019年1月21日）的火車票。車站售票窗口、代售點仍提前28天發售。在2019年鐵路春運運力安排方面，多條鐵路新線首次投入春運。

據鐵路公司負責人介紹，今年已開通的廣深港高鐵、江湛鐵路、昆楚大鐵路、哈佳鐵路等線路，即將開通的杭昌高鐵杭州至黃山段、京哈高鐵承德至瀋陽段、新民至通遼高鐵、哈爾濱至牡丹江高鐵、濟南至青島高鐵、青島至鹽城鐵路、懷化至衡陽鐵路、成都至雅安鐵路等10條鐵路新線，亦將首次投入春運。

此外為方便旅客網上購票，今年12306官網還將針對部分票源緊張的線路進行「候補購票服務」試點，若旅客遇到車票售完的情況，在12306平台登記購票信息支付預購票資金後，如有退票、餘票，12306系統將自動為其購票，購票速度和成功率都將領先於搶票軟件。

（人民網/澎湃新聞網）