八九學運領袖周勇軍遭控煽動顛覆國家政權罪　或面臨重判

曾經流亡美國的八九學運領袖周勇軍，自回國後已多次被捕判刑。據自由亞洲電台報道指，他目前被關押在廣西近4個月，被控煽動顛覆國家政權罪，案件已移送防城港市檢察院。

周勇軍遭控煽動顛覆國家政權罪。（網上圖片）

周勇軍今年8月因被警方發現電腦攜有法輪功相關資料，故當時被廣西當局以邪教罪一直作拘留。據「中國律師後俱樂部」發起人覃永沛日前指，經過他向當局多方查問，得知周勇軍目前以煽動顛覆國家政權罪刑拘，案件並已移送到廣西防城港市檢察院起訴。覃永沛表示，周勇軍今年8月被當局原以邪教罪拘留，估計當局想加大打壓力度，才改以煽顛罪名起訴，加上周勇軍有連串犯罪記錄，一旦被裁定罪成，有可能被重判。

據悉，當局已安排周勇軍於下周一（24日）與律師見面。據將會成為周勇軍代表律師、過去亦曾被控煽動顛覆國家政權的謝陽指，周勇軍的家屬已同意他代理案件，並指自己亦曾被控同樣罪名，身同感受，故非常樂意代理案件，希望還當事人一個公道，當一切文件齊全後就會全力處理案件。

曾經流亡美國的周勇軍於1998年回國後被捕，以「偷越國境罪」被判處勞教3年；其後他先後被當局以不同罪名拘捕，包括在2010年，以「詐騙罪」判囚9年，2015年減刑，提前獲釋。