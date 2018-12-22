【劉強東涉性侵】向妻子章澤天道歉　劉強東：重新擔當丈夫責任

京東CEO劉強東在美國涉性侵案暫告一段落，劉獲檢察官決定不予起訴。劉強東隨後透過微博發聲明首度回應案件，對關心他的朋友們道歉，並特別向家庭和妻子章澤天道歉，「我一定將竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任」。

劉強東發表致歉聲明：我的行為給妻子造成了巨大傷害。（資料圖片）

劉強東今天（22日）在聲明中表示，在他全力配合的徹底調查之後，明尼阿波利斯市亨內平縣檢察官辦公室宣布將不會對他提起任何指控，這個結果證明了自始至終他都沒有觸犯任何法律。

劉強東說，最近幾個月，他在美國的事情受到了大家的廣泛關注。在美國警方和檢方的獨立調查過程中，儘管有人散布誤導信息，但為了不干擾司法公正，他本人無法為自己辯護，也沒有對社交平台和傳媒上的相關言論與報導做出任何回應，這給關心他的朋友們帶來了不少困擾，在此說聲抱歉。

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劉：第一時間向妻坦承事實

他又表示，無論如何，事發當天他的行為都給他的家庭、特別是他的妻子造成了巨大的傷害，為此他感到十分地自責和後悔。他已經第一時間向妻子坦承了事實，希望她可以接受自己最誠懇的道歉，他定將竭盡全力彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任。

在這段煎熬的日子裏，他特別感激京東的每一位同事，「他們每天都在頂着輿論壓力工作」。他懇請大家不要由於自己的事情再去苛責、議論他們，「他們只是一群努力工作的普通年輕人」。劉強東說，現在他自己唯一能夠為公司同事做的就是更加努力的投入到工作當中，和他們一起讓公司發展的更好，讓他們過上更好的生活。「只有這樣，才是我對他們最好的交代！」

（劉強東微博）