譚盾將任美國巴德音樂學院院長　曾為《臥虎藏龍》配樂獲奧斯卡

世界著名華人作曲家、指揮家譚盾日前獲任命為美國巴德音樂學院(Bard College Conservatory of Music)院長，任期將於明年7月1日開始。

譚盾成為首位擔任美國頂級音樂學院院長的華人。（視覺中國）

作為擔任美國頂級音樂學院院長的首位華人，譚盾指音樂是一種「世界語言」，擁有不同文化背景和夢想的人，能通過音樂交流以增進理解。他表示，未來將幫助年輕人更好的探索音樂夢想，在日益延展的音樂世界中找到立足之地。

巴德音樂學院亦發表聲明指，譚盾赴任後將帶領學院履行教授培養青年音樂家的使命，同時努力推動東西方文化的研究與交流。巴德學院校長萊昂·博特斯坦又對譚盾能夠擔任巴德音樂學院院長表示由衷歡迎。他表示，譚盾作為作曲家、指揮家和藝術家，跨越了文化與流派，拓寬了音樂的定義。

據悉，巴德學院是美國享有盛譽的文理學院，其下屬的巴德音樂學院創立於2005年，被認為是美國最優秀的音樂學院之一。今年，北京中央音樂學院亦和巴德音樂學院成立美中音樂研習院(US-China Music Institute)，並 設立民樂系推廣當代中國音樂，這也是西方音樂學院首次設立中國樂器表演學位項目。

譚盾過去曾指揮過柏林愛樂、波士頓交響樂團、馬勒室內樂團等世界級交響樂團。（視覺中國）

70年代首批中央音樂學院學生

據資料顯示，譚盾從小在中國湖南長大，接受古老中華文化的熏陶，擁有與西方樂感完全不同的音樂認知，青少年時期即被選入當地京劇團，擔任指揮和小提琴樂手。他曾表示：「京劇這門古老而嚴謹的藝術，讓我學習到豐富的戲劇表演形式與音樂語言」，讓他後來在融合東西音樂文化時，有更獨到的見解。

70年代中國恢復高考後，譚盾從幾千人中脫穎而出，成為中央音樂學院首批入學的30名學生之一；他1986年來到紐約，並在哥倫比亞大學修讀博士學位，在音樂道路上不斷精進。

李安執導的《卧虎藏龍》，其電影配樂亦是由譚盾創作。（視覺中國）

創作《臥虎藏龍》、《英雄》電影配樂

譚盾重視音樂創新，他創作的首部互聯網交響樂《英雄》影響力廣泛，擁有2300萬人次的在線觀賞量。外界所熟知的是譚盾創作的電影音樂作品《武俠三部曲》，當中包括導演李安的《臥虎藏龍》、導演張藝謀的《英雄》、導演馮小剛的《夜宴》。

譚盾過去亦曾指揮過柏林愛樂、波士頓交響樂團、馬勒室內樂團、日本NHK交響樂團等世界級交響樂團。迄今，譚盾在傳統歌劇及電影音樂領域饒有建樹，創造全樂的藝術形式、多媒體音樂等。譚盾曾獲多項大獎，包括奧斯卡獎、葛林美獎、美國格文美爾大獎(Grawemeyer Award)、德國巴赫獎、俄羅斯蕭斯塔克維奇大獎及意大利威尼斯雙年展終身成就金獅獎。

（世界日報／新華社）