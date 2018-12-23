中印陸軍成都反恐聯合訓練落幕　專家指有助緩解緊張關係

在中印兩軍聯合開展「城鎮條件下街區聯合反恐作戰」實兵演練後，「攜手-2018」中印陸軍反恐聯合訓練22日上午在成都落幕。

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22日上午10時，雙方官兵混編進入演練地域，在實戰化背景下聯合進行了城市障礙、牽引橫越、樓宇攀登和滑降、戰鬥射擊、特種駕駛、樓房突入解救「人質」等6個課目的演練。

在解救「人質」行動中，混編A連和混編B連利用無人機偵查快速鎖定目標，並採取隱蔽接敵、搜索封控、立體突擊的方式，悄然對藏匿於高樓中的「恐怖分子」發起攻擊，迅速擊斃「恐怖分子」，成功解救「人質」。

演練結束後，中印兩軍還進行了裝備展示，雙方觀摩團團長共同檢閱了聯訓分隊，並為雙方參訓隊員頒發了榮譽證書和紀念品。

「此次聯訓，雙方參訓官兵同吃同住、互教互學，既增進了相互了解、結下了深厚友誼，又提高了彼此的技戰術水準。」中國人民解放軍聯訓高級代表、中方觀摩團團長李世忠少將說，2007年至今，中印雙方舉行了7次「攜手」系列反恐聯合訓練，有效拓展了兩軍交流合作的領域層次，表明了兩國合力應對國際恐怖主義威脅的堅定決心，彰顯了兩國兩軍共同維護地區和平穩定、攜手共創和諧發展的良好意願。

自中國國家主席習近平和印度總理莫迪今年4月會晤後，兩國關係開始好轉。此前，印度賈瓦哈拉爾・尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）比較政治學和政治理論中心教授奇諾伊（Kamal Mitra Chenoy）曾就兩國聯合演練表示，印度和中國恢復「攜手」（Hand in Hand）軍事演習，將是緩解兩國間緊張關係的重要一步，還將提高兩國打擊恐怖主義的能力。

（中新社）