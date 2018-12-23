【貪靚貪出事】武漢28歲女為求時尚冬天露腳踝　寒冷刺激痛風發作

貪靚貪出事？在湖北武漢，一名28歲女子為了時尚，在寒冷的冬天仍特意將腳踝露出，沒想到腳踝劇疼，到醫院檢查才知道是寒冷誘發痛風發作。

據《武漢晚報》報道，28歲的胡女士家住武漢洪山區，經營一家服裝店。為追求時尚，她平時穿褲子襪子總是特意露出腳踝。當地入冬後氣溫持續走低，她及時穿上加絨褲子和帶毛靴子，只有腳踝依舊露在寒風中。

本月21日晚，熟睡中的胡女士突然被劇痛驚醒，腳拇趾周圍一陣陣疼痛，到了凌晨時分，足踝也開始鑽心地劇痛。她忍耐到次日早上，讓家人將她就近送到武漢市東湖醫院診斷。接診的外科主任醫師程宏旺檢查後確診，胡女士是急性痛風發作。

胡女士今年初查出患有痛風，此後一直按照醫生叮囑嚴格戒口。但她這次痛風發作，原來正因為露出腳踝。醫生說，寒冷刺激誘發了痛風。

程宏旺介紹，痛風的疼痛是因為患者尿酸過高在關節部位形成結晶而引起的疼痛，足部和踝關節是高發部位。踝關節受寒後，尿酸鹽結晶更容易析出脫落到關節腔中，引起痛風急性發作。他又提醒，除了飲食方面的原因，過度疲勞、著涼、手術刺激、精神緊張等都可誘發痛風發作，痛風患者在冬季特別要注意護好關節，避免受涼。

（武漢晚報）