【非洲豬瘟】網傳食品公司稱東莞無豬可殺　全廣東禁生豬跨市調運

非洲豬瘟疫情在內地持續蔓延，鄰近本港的廣東省，一周內在珠海和廣州相繼發生疫情。有網傳消息指，東莞市一間食品公司發出「緊急通知」，因疫情令該市「無豬可殺」，無法提供生豬，呼籲客戶調整菜式。 《香港01》記者嘗試致電傳聞所涉公司的負責人，查詢消息真確與否，但對方即表示拒絕回答問題，並掛斷電話。

網傳圖片顯示，該「緊急通知」由東莞市山農農副產品配送服務有限公司於12月23日發出。（微博）

網傳圖片顯示，該「緊急通知」由東莞市山農農副產品配送服務有限公司於12月23日發出。當中寫道，剛接到肉聯廠發來通知，由於廣東省內廣州市、珠海市發生非洲豬瘟疫情事件，導致全廣東省禁止生豬跨市調運。因東莞市是禁止養豬的城市，所以全市將無豬可殺，全市屠宰場12月25日（周二）起無法提供生豬，具體可以供應時間尚未有明確通知。

通知表示，該公司因此無法向各位客戶提供新鮮豬肉，希望廣大客戶即時調整菜式，改吃其他肉類（雞、鴨、魚）或凍肉、臘肉、臘腸、牛肉、羊肉等。

通知又道，由於事發突然，加上是「不可控因素」，給各位客戶帶來不便實在抱歉，同時也望各位客戶給予配合，共同將飯堂工作正常開展好。

公司銷售供港蔬果類產品

官網資料顯示，「山農農副產品配送服務有限公司」是一家經東莞市工商局、市衛生局、市質監局等嚴格審查、批准註冊專業從事蔬菜、肉類、水產類、豆製品、凍品、糧油、調料等食堂農副產品一站式配送的大型服務性企業，其在「東莞石碣潤豐批發市場」與「聯潤農業有限公司」聯手銷售供港及供莞蔬果類產品。

《香港01》記者嘗試致電該公司負責人查詢，但一表明身份，對方即表示拒絕回答問題，並掛斷電話。