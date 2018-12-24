【非洲豬瘟】業界消息：有內地供港活豬死亡　抵深圳前須原車退回

非洲豬瘟在廣東省先後爆出兩宗疫情，涉事養豬場分別位於珠海市香洲區及廣州市黃埔區，近兩日供港內地活豬數量亦有下跌。 繼有傳媒報道周六（22日）有兩隻供港活豬死亡後，有業界人士透露，業內有傳今日（24日）早上再有一隻供港內地活豬在運送過程中死亡，該車豬隻在抵達深圳清水河的中轉倉前，已被原車退回；據悉涉事豬隻來自廣東省的豬場。《香港01》正向食物環境衞生署求證有關消息。

據《蘋果日報》報道，周六（22日）有兩隻內地活豬抵達深圳清水河供港活畜中轉倉後，有兩隻豬死亡，翻查食環署當日供港內地豬數量，由前一日的4,390隻下跌至1,874隻。

有業界人士向《香港01》透露，今日早上有一頭內地供港生豬在運送過程中死亡，整車約120隻豬隻未抵達深圳清水河供港活畜中轉倉前，已需要原車退回內地，據了解涉事豬場位於廣東省，但並非珠海市內。

業界人士指，內地供港豬成本高，很多私人企業已不願再供豬到港。（資料圖片／張浩維攝）

若豬隻「出事」需原車銷毀 養豬場需全封 供港豬成本高

消息人士指，供港豬一般都是大豬，每隻售價約1,800元人民幣，若以每車120隻豬計算，整車價值便超過20萬元人民幣。原車退回的豬隻，基本上不能再循合法途徑在市場上出售，而若內地養豬場有其中一車豬隻「出事」，整個豬場都會受波及需封閉，生意損失很大。

業界人士續指，現時供港豬場大部分為國營企業，獲國家支持，「有任務」要供豬予本港，不過其餘小部分的私有企業，則因為成本太高，要經過多重檢疫才能出貨，近期已不願供應活豬到港。

據悉今早的內地供港活豬約有3,000隻，較昨日（23日）的豬隻量2,057隻有回升，價格方面則並無太大變動。據內地農業農村部最新公布的疫情，廣東省上周六（22日）再增一例，廣州市黃埔區一個養殖場爆出非洲豬瘟疫情，該養殖場有活豬6027隻、發病30隻、有9隻豬死亡。