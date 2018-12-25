美反間諜高官稱絕不帶手機去中國　籲警惕全球中資酒店WiFi

繼美國司法部上周宣布起訴兩名為涉嫌中國政府服務的中國黑客後，美國再有高官向中國開火，稱自己「絕不帶手機去中國」，又說中國可以輕易監視人們的智能手機和平板電腦等設備，呼籲警惕全球中資酒店所提供WiFi。

美國國家反間諜與安全中心主任威廉．伊萬尼納（William Evanina）。（資料圖片）

美國國家反間諜與安全中心主任威廉．伊萬尼納（William Evanina）最近在電視節目「六十分鐘時事雜誌」（60 Minutes）上表示，自己絕對不會帶手機，以及任何包含個人資料和工作業務資料的電子設備去中國。

他稱，在中國有業務的美國企業特別有風險，中國在企業作出商業決策前已經可以得知箇中內容。他解釋道，與美國的電信公司如Verizon和AT&T獨立經營不一樣，中國的網絡由中國政府管理，這意味外國人只要連上網，中國就可以立即監視，「你點擊一個連結，也許只是一則你想要看的新聞，他們（中國）就有能力進入你手機。」

伊萬尼納又說，這只是中國對美的網絡間諜活動之一，除此之外還有很多種方法。他警告道，連上中資酒店所提供的wifi（無線網絡），個人資料同樣會被中國取得。如果中國政府要求這些酒店將相關資料向他們提供，酒店經營者會服從，這些資料包括航空公司常旅客計劃、信用卡、酒店會員等。

他也提到，北京可以監視從美國波士頓到德國柏林的中國Wi-Fi連接數據，幾乎已是遍布全球。