美英澳紐譴責　中國從事經濟間諜活動

美國司法部周四（20日）宣布，起訴兩名中國公民，指他們涉嫌替北京政府從事經濟間諜活動。 華府譴責中國相關行為，三個盟國亦同時加入。有消息人士透露，其他國家稍後亦會提出譴責。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christoper Wray）在記者會上表示，沒有國家比起中國對美國經濟和網路基建構成更廣泛、更嚴重的長遠威脅。他形容，中國的目標是要取代美國成為領先世界的強國，並指中方正以不法手段達到目的。

英國、澳洲和新西蘭同日加入譴責。英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）稱，北京的行動是針對英國和盟國已知的其中一個最重要和最廣泛的網絡入侵。他表示，必須制止這種行為。

澳洲官員發聲明指，對中國盜竊商業知識產權表達「深切關注」。新西蘭官員則指，政府加入其他想法一致的盟友，共同表達不能接受這種網絡活動。

據消息人士透露，加拿大、日本、荷蘭和瑞典稍後亦會提出譴責。

路透社報道，美國司法部起訴的兩名黑客與中國國家安全部有關連。兩名被告被指入侵三間通訊科技公司、三間參與製造高科技產品的企業、一間海洋科技公司、以及是多間科技及能源公司等。報道引述知情人士稱，攻擊對象包括慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）和IBM。美國太空總署（NASA）、海軍和能源部也曾「中招」。

（路透社／衛報）