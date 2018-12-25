日本決定未來5年引進34.5萬外國勞動者　中國越南等9國優先

日本政府今天（25日）舉行內閣會議，正式批准有關擴大引進外國勞動者的「基本運用方針」等文件，決定未來5年最多引進約34.5萬外國勞動者。 據日媒報道，日本政府計劃首先接收來自中國、越南、菲律賓等9個亞洲國家的勞動者，並在這些國家舉行針對勞動者的日語水平等考試，並計劃與上述國家締結雙邊協議，以達到共享信息、排除「黑中介」、保護勞動者權益的目的。

會議批准的「基本運用方針」規定，引進外國勞動者涉及護理業、建築業、農業等14個行業，要求確保外國勞動者獲得與日本人同等或以上的報酬，並要求相關接收單位從工作、生活等層面對所接收的外國勞動者給予支持。

日本勞動力短缺問題嚴重，決定未來5年引進34.5萬外國勞動者。（資料圖片）

近年頻發中國在日研修生權益受侵害事件，當中包括有中介收取高昂費用壓榨研修生，因而惹起外界關注。

護理業需求最旺 餐飲、建築業次之

從行業方面看，日本政府計劃未來5年為護理行業最多引進約6萬外國勞動者，這一數字在14個相關行業中排名首位。緊隨其後的是餐飲業和建築業，引進的人數上限分別為5.3萬和4萬。

日本首相安倍晉三當日表示，政府將切實制定好相關措施，以吸引更多外國人到日本工作和生活。不過，部分在野黨人士認為，新獲批准的「基本運用方針」等文件缺乏一些關鍵政策的具體措施，指責政府不應未經深入討論便急於引入這一新政。

有日媒認為，新政實質上降低了外籍勞工赴日工作的門檻，與既有政策相比是一次重大的政策變動。日本農業、食品加工等一些勞動力嚴重不足的行業對新政充滿期待，但也有部分業內人士對新政可能給社會、經濟帶來的風險和衝擊表示擔憂。

（綜合報道）