【華為孟晚舟被捕】寫日記回應日本市民聲援信：人間自有真情在

華為「太子女」孟晚舟早前在加拿大被捕，其後獲法院批准保釋，現正面臨引渡聆訊。 華為在周五（21日）公開一封聲稱是孟晚舟寫於保釋後的日記，內容主要是回應此前有一封據稱是日本人寫給華為的聲援信。孟晚舟在日記中大嘆，「人間自有真情在，當自己遇到危難的時候，才知道曾經被這麼多的陌生人關愛着」。

據稱是日本市民寫給華為及孟晚舟的聲援信。（網上圖片）

據內地傳媒此前報道，聲援信的寄信人是住在東京的普通市民。寄信人在信中表示對孟晚舟事件感到「絕不是一件可以袖手旁觀的事情」。寄信人先是大讚華為在2011年的東日本大震災後派人冒險進入災區搶修通訊設施，並稱「對華為這樣一個能在那樣困難的情況下為我們伸出援手的公司，無論有甚麼理由，這種不採取任何措施就直接動用國家力量單方面進行排除的做法，是背離做人常理的，讓人感到非常悲哀、難受。作為一個日本人我感到羞愧」。

孟晚舟在日記中回應日本市民的聲援信。（資料圖片）

華為則稱孟晚舟本身有寫日記的習慣，今次公開的日記是寫於周三（19日），即華為收到聲援信後兩天。孟晚舟在日記中表示，聲援信令她「溫暖了一把」，又透露在獲准保釋當天從律師口中得知，曾有不少陌生人致電稱願用財產擔保，「既使他們根本不認識我，甚至他們不知道我，但是他們知道華為，他們認可華為，所以他們也願意相信我」，令她「禁不住淚流滿面，泣不成聲」。

孟晚舟在日記的最後坦言，在東日本大震災救災的經歷她很少提起，亦沒有甚麼值得自豪的地方，只是份內工作，「沒想到，8年之後，這份回報以一個普通日本人的來信展現在我面前，讓我的心裏充滿了無比的自豪與寬慰」、「上蒼始終能看到我們的努力，也從不忽略我們付出的努力」。

（綜合報道）