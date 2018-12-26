【非洲豬瘟】內地已有18間豬場暫停供港　其中17間在廣東

內地非洲豬瘟持續蔓延，繼廣州及珠海之後，廣東惠州周二（25日）亦有豬場傳出疫情，是廣東省第3宗豬瘟疫情。 海關總署在周二公布最新「內地供港澳活豬養殖場名單」，顯示內地目前共有18間豬場暫停供港，其中17間來自廣東，11間為當日新增。 廣東現時共有77間供港豬場，當中有10間來自此次爆發疫情的惠州，其中位於疫區博羅縣的4個供港豬場已全部暫停供港。

內地非洲豬瘟疫情擴大，共計已有18間豬場暫停供港。（張浩維攝）

海關總署周二晚間最新公布的名單顯示，此次暫停供港的17間廣東省內豬場，有7間來自惠州、4間來自河源、3間位於珠海、2間位於中山，1間位於廣州。另外1間停止供港的豬場是位於湖北的「浠水長流牧業有限公司」。

至今無供港豬場爆發疫情

至於曾一度暫停供港的湖南「寧鄉威寧農牧有限公司」、「湘村高科農業股份有限公司」及江西「萬年鑫星農牧股份有限公司齊埠豬場」，因應鄰近的疫區解除封鎖，已經獲准恢復活豬供港。官方消息指至今並無註冊供港養殖場出現非洲豬瘟個案。

廣東省農業農村廳當日通報稱，這是惠州市主動排查出的首例非洲豬瘟疫情，該宗疫情目前已得到有效處置。惠州市農業局通報稱，當日已完成對涉事圈養點90隻生豬、3公里範圍內1358隻生豬，共1448隻生豬的撲殺和無害化處理工作，並進行全面的消毒滅原。

除撲殺生豬外，惠州市農業局還發布封鎖令，將該圈養點劃定為疫點，向外延伸3公里為疫區，疫區向外延伸10公里為受威脅區，禁止生豬出入及其產品調出。

此外，惠州當地正全面加強排查監測，對全市所有生豬養殖場、屠宰場和無害化處理廠開展全覆蓋排查、監測、消毒。惠州同時加強肉品供應保障，及時啟動應對非洲豬瘟保障豬肉市場供應應急預案，凍豬肉儲備充足。目前，惠州全市未接到其他疫情報告，豬肉供應總體穩定。

農業農村部：豬肉充裕 供應有保障​

針對非洲豬瘟疫情所引發的疑慮，農業農村部上周日（23日）舉行新聞發布會，會上指出非洲豬瘟疫情呈現多點散發、趨於平穩、防控有效、總體可控的態勢。

對於多地撲殺生豬，豬肉供應是否會受到影響，以及豬肉價格會否上漲？農業農村部指出，生豬生產方式正適應限制調運措施，生豬供應和價格水平總體穩定，市場供應總體仍處於相對寬鬆狀態。8月份以來，豬肉均價沒有出現大幅上漲，亦無脫銷斷檔。元旦春節期間產能充裕，豬肉供應有保障，價格上漲空間不大。

目前，農業農村部已進一步完善調運監管方案，在確保疫情有效控制的前提下，儘量方便仔豬調運，引導就近就地屠宰，減輕疫區壓欄壓力；同時積極協調有關部門，加強主產省份和主銷省份「點對點」調運，穩定市場價格，相關產品經檢疫合格後方可上市銷售。

（綜合報道）