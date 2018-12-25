台網民爆花蓮有養豬戶隨意棄死豬惹瘟疫疑雲　經初判不是非洲豬瘟

有台灣網民在網上披露，花蓮縣有豬場日前疑似爆發疫情，且有不少豬隻集體暴斃死亡後，養豬戶把死豬隨意丟棄在偏僻排水河邊。 不過據農委會防檢局今晚（25日）指，獸醫已初步判斷該批死豬並沒有患上非洲豬瘟。

有台灣網民披露，花蓮縣有豬場疑似爆發疫情。（網上圖片）

據當地的動植物防治所長表示，已接獲壽豐鄉公所通報，目前公所清潔隊正將死豬移到可以掩埋處理的地方，並正在採集樣本，當局目前派人正帶消毒用具過去，採樣結果尚待通報。

該動植物防治所長又強調，台灣目前沒有非洲豬瘟疫情，強調不需恐慌，警方也會透過監視器循線找出丟棄病死豬的人士，違反廢棄物處理法要裁罰，也要養豬業者們自律，豬隻的清運費用也給丟棄者承擔，而詳細的狀況目前正跟公所聯繫中。台灣防檢局局長馮海東亦表示，目前已派員前往了解，並指如有進一步消息會再對外說明。

農委會其後於晚上召開臨時記者會指，感染非洲豬瘟死亡的豬隻，耳朵潮紅、背部有紅斑，解剖後脾臟比較脆及腫大；花蓮縣動植物防疫所獸醫已於現場臨床判斷該批死豬並非感染非洲豬瘟，但也已採取樣本，並會把檢體儘速送農委會家畜衛生試驗所檢驗，6隻死豬檢體的檢驗結果最快一天後出爐。

（ETtoday／中央社）