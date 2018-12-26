旅客充電器自燃致行李架起火　南航檳城飛廣州航班被迫折返

中國南方航空一班國際航班周日（23日）從馬來西亞檳城飛往廣州期間，一個被放在旅客行李中的充電器突然冒煙起火，並蔓延至行李架。儘管火勢最終受到控制，但涉事航班需要被迫返航。

引發此次事件的罪魁禍首是旅客充電器中的鋰離子電池。（環球網）

行李架亦被燒至焦黑。（環球網）

據悉，這次起火的充電器由一名外籍旅客所擁有，該充電器在飛機起飛3小時後突然冒煙起火。機組人員隨即對起火的行李架進行撲救，火勢很快受控。除了該旅客的個人行李及周邊行李遭到部份燒毀外，未有造成其他財產損失。

涉事航班返航至檳城後，檳城機場出動消防車、救護車等救援車禍嚴陣以待，所有旅客順利下機。檳城機場地勤、機務人員其後對涉事客機進行緊急維修，更換了被燒毀的行李架，並對客機進行全方面的安全檢查。最終，航班在延誤數個小時之後完成檢修，乘客重新登機飛返廣州。

儘管火勢最終受到控制，但涉事航班需要被迫返航。（環球網）

據南航相關發言人表示，引發此次事件的罪魁禍首是充電器中的鋰離子電池。由於鋰是極不穩定的金屬元素，含鋰元素的電池或充電器在行李中如受劇烈摩擦或強烈碰撞的過程中極易產生高溫及火花，繼而引發自燃。

國際民航組織目前亦已發布規定，禁止鋰電池設備辦理托運，應在做好防護措施的情況下作為手提行李攜帶登機。而充電器相當於超大容量的鋰電池，更易對飛行安全造成威脅，因此各航空公司都是明令禁止托運的。

（環球網）