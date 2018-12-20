【非洲豬瘟】國泰香港飛台航班僅提供豬扒飯　台立委批成防疫漏洞

中國大陸非洲豬瘟疫情持續擴散，一海之隔的台灣近日亦接連推出嚴厲措施加強堵截。包括自18日起，只要查獲旅客從中國大陸及港澳、俄羅斯、部分歐洲國家攜帶豬肉產品入境而未主動申報，初犯就罰款20萬元新台幣，第二次罰100萬新台幣。 不過台灣立委蕭美琴今日（20日）就質疑，在國泰航空從香港飛往台灣的班機上，飛機餐竟只提供豬扒飯一個選擇，此舉恐成為防疫漏洞，故要求當局限令飛往台灣的航班禁用豬肉。 而台灣的長榮航空則已宣布，自12月21日起，往返兩岸及港澳的航班，將陸續停止提供豬肉餐點的選項。

台灣立委蕭美琴引述網民經歷，質疑國泰在香港飛往台灣的班機上只提供豬扒飯作飛機餐，此舉恐成為防疫漏洞。（網上圖片）

台灣立委蕭美琴今日在交通委員會上指出，有網友在facebook上分享自己日前搭乘國泰航空的航班從香港飛往台灣時，飛機餐竟然只有豬扒飯一種選擇，而且他對此也未獲事先告知。

蕭美琴指，此舉旅客恐將疫區豬肉吃下肚，批評航空公司漏洞也太大，並要求交通部令所有進入台灣的航班，都不要使用豬肉。台灣交通部次長祁文中對此表示，全面禁用豬肉有困難的，但現階段的確希望往返疫區的航班都不要提供豬肉在機上使用，對於外界關心飛機餐可否排除豬肉餐點，祁說回去會請民航局去蒐集外國做法，討論出禁用辦法。

長榮航空已宣布將在往返兩岸及港澳的航班上，陸續停止提供豬肉餐點。（中央社）

而涉事的國泰航空事後回應指，公司一向以乘客與機組人員的安全為首要考慮，非常重視食物安全。位於香港的航空膳食公司現正與供應商核實資料，初步證實，往來香港及台灣航線供應的飛機餐，所採用的豬肉與豬肉製品都不是源自受非洲豬瘟疫情影響的地區。

國泰航空指，為確保食物安全及衛生，國泰和國泰港龍於香港的航空膳食公司嚴格遵守相關的生產程序，並獲得ISO 9001 品質管理系統認證、HACCP 食品安全系統認證，以及食物及環境衛生署所發出的牌照。國泰在世界各地的供應商，均需遵守營運所在地區的相關衛生法例。國泰航空又強調，已向航膳公司與全球航膳供應商發出指示，必須徹底煮熟豬肉餐膳並嚴格遵守食物安全指引。

此外，台灣的長榮航空已宣布，自12月21日起往返兩岸及港澳的航班，將陸續停止提供豬肉餐點的選項，預計12月23日全面停止。長榮強調，若有豬肉餐點，皆是長榮空廚提供由台灣所攜帶的來回餐，品質安全無虞。

（ETtoday/中時電子報）