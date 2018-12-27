中國漁船涉違法捕魚遭日方登船檢查　竟強載日官員逃跑

今年11月，1艘中國漁船涉嫌在日本外海的日本專屬經濟海域非法捕魚，遭日本水產廳職員截停並登船檢查，然而出人意料的是，這艘漁船隨即強行載著12名登船檢查的日本職員逃跑，半天後才將日本職員放回。 今天（27日），日本方面表示，已通過外交渠道向中國方面提出交涉。

日本官房長官菅義偉27日在記者會上透露，已經向中國方面提出交涉。（網絡圖片）

日水產廳的取締船「白萩丸」。（網絡圖片）

日本水產廳指出，水產廳的取締船「白萩丸」11月5日上午在鹿兒島縣西方外海的日本專屬經濟海域發現2艘中國漁船，疑似使用違法的地曳網捕魚。

取締船要求漁船停船後，12名水產廳職員登船準備檢查，然而，漁船隨即違反命令逃跑且繼續捕魚。該漁船無視取締船以及趕到現場的海上保安廳巡邏船的停船命令並繼續航行。

登上船的水產廳職員欲說服該船停船接受檢查，但船長不予理會。取締船認為，持續取締將難以確保安全，也可能危及被載走的水產廳職員們，故決定與該船接舷，直到5日晚間10時過後，被載走的12名職員才返回取締船。

日本官房長官菅義偉27日在記者會上表示，「接到水產廳報告稱，充分注意安全並攜手海上保安廳進行了處理」，並稱「此事性質惡劣，已通過外交渠道向中方提出交涉」。

（共同社、產經新聞）