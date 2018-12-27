【權健黑幕】創辦人束昱輝擁數十公司任全國政協　學歷經歷疑造假

內地大型持牌直銷公司權健集團近日深陷涉嫌虛假宣傳和非法傳銷風波，其創辦人束昱輝被指透過7000多間加盟店及多款聲稱具神奇功效的保健產品，短短14年間在全國建立一個年銷售額達近200億元（人民幣．下同）的傳銷帝國。 有內地傳媒梳理束昱輝的發迹史，發現其學歷、工作經歷等都有問題，但透過涉獵不同領域累積大量知名度，如今已是23間公司的法定代表定兼「中國十大慈善家」、全國政協委員。

權健集團創辦人束昱輝。（視覺中國）

據《澎湃新聞》報道，權健官網介紹創辦人束昱輝於1968年6月出生，是江蘇鹽城人，現戶籍為天津市武清區，擁有清華大學工商管理碩士。惟早在2016年，有與束昱輝有生意往來的人士曾透露束昱輝舊名為「束必和」，最高學歷僅為江蘇鹽城工學院。清華大學在當時亦有回應指束必和並非清華大學校友。

除此之外，束昱輝自稱第一份工作是在衞生部旗下《中國保健雜誌》從事採訪工作，亦是此契機令他有意創辦權健，「我採訪的都是民間的那些老醫生老大夫，那麼在這種情況下我發現，很多寶貝（的作用）沒有發揮出來，所以這種情況下我就決定了，創辦這個企業」。束昱輝聲稱曾經擔任雜誌社的理事會副理事長，但事實上要成為理事會成員相當簡單，只要在曾經刊登過廣告就可以。值得一提是，《中國保健雜誌》在2009年12月24日已被強行停刊。

產品多無醫療器械資格

權健的由來，官網有介紹是束昱輝的母親曾在1991年被確診為鼻咽癌淋巴轉移，在西醫無從施治的局面下「奇迹發生了」，在經由某中藥秘方的持續治療和調理後「全然康復」。結果束昱輝一邊在民間遍尋中醫藥秘方，同時以承包的形式在天津組建《中國保健雜誌》下設的「中國保健俱樂部」社團活動。束昱輝有將此段經歷寫進其著作《生命的代價—民間秘方瑰寶鑄就當代神醫》中，稱「從民間搜集了600多個中醫秘方，其中一個治療腫瘤的秘方耗資8000萬元」。

但丁香醫生此前有在文章中提到，權健以保健鞋墊「骨正基」、「負離子衞生巾」、「火療」三項產品起家，至2018年已成為一間橫跨保健品、醫療、化妝品、金融、體育、房地產多個行業的商業帝國，去年銷售業績達176億元。但「骨正基」的專利發明只屬於按摩鞋墊，沒有醫療器械的資格，卻宣稱對O型腿、睡眠質素、心臟病等有奇效，售價高達1068元一對；「負離子衞生巾」聲稱有消滅厭氧菌、活血化淤、增強免疫力，更能治療男性的前列腺疾病。最具爭議是「火療」，專利說明書上聲稱全身都可燒，對治的疾病有腦部萎縮到禿頭、耳聾、子宮糜爛、腎虛、陽痿、早洩、面癱、便秘、肩周炎等，幾乎包羅萬有。但「火療」目前已涉及多宗傷亡事故被起訴。

如今權健的產品更加多元化，但仍然有各種虛假宣傳的嫌疑。例如一款售價達1068元的「本草清液」，宣稱可以排出體內五顏六色的有毒物質，但有三甲醫院的醫生看過成份表後認為「本質上就是普通果汁」，即使在藥監局網站上的登記資料亦只是「風味飲料」。

另一方面，報道指束昱輝「顯然極其注重社會影響力和品牌效應」，例如在2013年四川蘆山7級地震，束昱輝透過中國農工黨中央初級保健基金會損款1億元，獲其「背書」稱讚是「非常熱心慈善的企業家」。農工黨在今年12月在北京舉行脫貧攻堅表彰大會，束昱輝等9人獲定點扶貧大方縣特別奉獻獎。束昱輝又插手體育界，先是冠名中超球隊天津泰達，其後在球員轉會風波後改為全資收購另一支球隊天津松江並改名為現時的天津權健。

權健曾稱集團董事長束昱輝登上《財富》雜誌的封面，但已被踢爆是假《財富》。（微博）

時至今日，權健旗下包括有權健自然醫學科技發展有限公司、權健（天津）生命科學技術公司、安國市權健中藥材有限公司等，涉獵飲料、保險、體育、房地產、母嬰用品等。權健控股31間公司，對外投資22間公司。至於由束昱輝擔任法人代表的公司有23間，擔任股東的16間，擔任高管的有30間，擁有實際控制權的則有101間公司。

（綜合報道）