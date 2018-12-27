中日海空聯絡機制首次年度會議在京召開　同意加快設立直通電話

中日兩國防務部門海空聯絡機制首次年度會議和專門會議，周三至周四（26日至27日）在北京舉行，這也是機制自今年6月建立以來的首次年度會議，會議決定同意加快機制直通電話建設，發揮海空聯絡機制作用。

中日海空聯絡機制旨在避免雙方軍隊在東海發生偶發性衝突。（資料圖片）

明年會議將在日本舉行

據中國國防部微信公眾號「國防部發布」報道，這場年度會議由中央軍委國際軍事合作辦公室主任慈國巍與日本防衛省防衛政策局長槌道明宏共同主持。雙方就兩國海上安全政策、海空聯絡機制運行情況和下一步防務交流合作等坦誠深入交換意見。

雙方會上一致認為該機制啟動後得到有效運行，有助於促進兩國互信，一致同意加快機制直通電話建設進程，充分發揮海空聯絡機制作用，促進兩國關係向好發展。雙方將於2019年在日本，舉行機制第2次年度會議和專門會議。

據內地官媒《環球時報》報道稱，上述訊息顯示中央軍委國際軍事合作辦公室前副主任慈國巍，目前已經接替胡昌明出任中央軍委國際軍事合作辦公室主任。據官方公開的資訊顯示，慈國巍長期在國防部原外事辦公室工作，並於2009年1月20日之前，升任國防部原外事辦副主任。

中日海空聯絡機制小資料：

中日雙方其實早在2007年已就建立通報機制達成共識。直到2012年，中方因不滿日本政府將釣魚島所謂「國有化」，令建立機制的磋商中斷。其後中日關係改善，中國國務院總理李克強去年5月出席第七次中日韓領導人會議，並與日本首相安倍晉三會談後，兩國防務部門人士簽署了相關備忘錄，決定重啟雙方海空聯絡機制的磋商，中日海空聯絡機制最終於今年6月正式啟用，以避免雙方軍隊在東海發生偶發性衝突。

對於日本新版防衛計畫大綱稱，中國的軍事動向、國防政策以及軍事力量的「不透明」性，中國國防部發言人吳謙指相關說法無中生有。（資料圖片）

日本防衛大綱稱中國軍方不透明

此外，針對日本新版防衛計畫大綱稱，中國的軍事動向、國防政策以及軍事力量的「不透明」性，正引發國際社會的強烈關切。中國國防部發言人吳謙今日在記者會回應指，日方對中國國防和軍隊建設的指責無中生有，是完全站不住腳的。

他表示，中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略，戰略意圖始終清晰透明。中國軍隊積極參與國際維和、遠海護航、人道主義救援等行動，致力於為國際社會提供更多公共安全產品，始終是維護世界和平的堅定力量。

吳謙指出，日方不顧國際社會的強烈反對，執意突破日本和平憲法限制，不斷擴充軍備，引發亞洲鄰國和國際社會強烈擔憂。中方敦促日方以史為鑑，恪守「專守防衛」的政策承諾，在防務安全領域謹言慎行，以實際行動取信於國際社會。