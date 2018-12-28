【開賭？】發改委：鼓勵海南發展賽馬　探索競猜型體育彩票

國家發改委在周五（28日）發布《海南省建設國際旅遊消費中心的實施方案》，明確提出海南省要「全面推進體育與旅遊產業融合發展，建立完善的體育旅遊產品體系和產業政策體系，建設國家體育旅遊示範區」。 方案更提到要鼓勵賽馬運動等項目發展，並探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。

發改委在方案中明確提出海南省要「全面推進體育與旅遊產業融合發展，建立完善的體育旅遊產品體系和產業政策體系，建設國家體育旅遊示範區」。（視覺中國）

發改委的方案表明鼓勵沙灘運動、水上運動、賽馬運動、航空運動、汽車摩托車運動、戶外運動等項目發展；支持加快探索休閑漁業規範化管理，有序發展遊艇遊釣；放寬參賽運動船艇、飛行器、汽車摩托車的入境限制；加快建設國家體育訓練南方基地，打造一批國際一流的運動訓練和賽事基地；積極展開賽事展覽、運動培訓和休閑體驗，打造體育運動休閑度假小鎮，培育濱海休閒體育運動消費市場；探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。

方案指海南省的戰略定位將是「旅遊高質量發展示範區、旅遊體制機制創新試驗區和世界知名國際旅遊消費勝地」，並要求詳細的時間表。例如在2020年，海南省作為國際旅遊消費中心的建設要取得重要進展，至2025年國際旅遊消費中心要基本建成，在2035年要成為具有全球影響力的旅遊消費目的地。最終在本世紀中葉，海南省作為國際旅遊消費中心的知名度和美譽度顯着提升，成為全球旅遊消費時尚潮流的引領者，世界知名的旅遊度假和購物天堂，「成為展示中國風範、中國氣派、中國形象的靚麗名片」。

（國家發改委）