內地今年首發寒潮黃色預警　最低溫度0℃線將南移至華南北部

內地寒潮持續，中央氣象台至今已連續第5天發布寒潮藍色預警，今早（28日）大約10時更升級為寒潮黃色預警，成為內地今年首個寒潮黃色預警。

內地寒潮持續，不少民眾已穿上厚重的禦寒衣物出外。（視覺中國）

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據中央氣象台指，受冷空氣影響，內地西北地區東部、東北、華北、黃淮、江淮東部等地區自12月25日起已先後降溫6至10℃，局部地區甚至超過12℃，上述大部份地區亦出現今年入冬以來最低氣溫，而氣溫0℃線今晨亦位於長江中下遊沿江附近至陜西南部一帶。至於東北大部地區，最低氣溫已降至約-25℃，其中北京已連續5天最低氣溫將低於-10℃。

展望未來數日（28日至31日），內地西北地區東南部、青藏高原中東部、淮河以南大部地區將先後降溫6至10℃。其中, 湖北西南部、湖南西部和南部、貴州大部、廣西大部、廣東中西部、雲南東部等地的部分地區降溫10至12℃，局部地區超過12℃。內地南方大部地區氣溫較常年同期偏低5至7℃，其中貴州大部、湖南西部等地偏低8至10℃，最低溫度0℃線將南移至華南北部。

此外，長江中下遊及以北地區先後有4至6級偏北風，東海西南部和南海部分海域風力將有7至8級，其中台灣海峽、南海東北部和中東部海域將有9級、陣風10至11級大風。