加拿大漢走私毒品案二審裁定發回重審　或面臨更重刑罰

正值中加關係持續緊張之際，加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌走私毒品罪上訴一案，遼寧省高級人民法院刑事審判第二庭於今天（29日）下午2時，在大連市中級人民法院第六法庭公開開庭審理。 檢方庭上提出一審法院認定被告為從犯，且犯罪未遂故從輕處罰的判決明顯不當，遼寧省高級人民法院當庭裁定將案件發回原審法院重審。

案件被遼寧省高級人民法院發回大連市中級人民法院（圖）重審。（視覺中國/資料圖片）

大連市中級人民法院早於2016年3月15日開庭審理案件，並於今年11月20日宣告一審判決，認定被告謝倫伯格犯走私毒品罪，判處有期徒刑15年，並處沒收個人財產15萬元(人民幣．下同)，驅逐出境，謝倫伯格當時提出上訴。

遼寧省高級人民法院立案受理後，今日依法公開開庭審理，檢方提出，據正在查證的線索顯示，被告謝倫伯格極有可能參與了有組織的國際販毒活動，在走私毒品犯罪過程中起重要作用，一審法院認定其為從犯和犯罪未遂並從輕處罰明顯不當，建議發回重新審判。

法庭經審理決定採納檢方意見，當庭裁定將案件發回大連市中級人民法院重新審判。而開庭前，人民法院依照相關規定通知了加拿大駐華使館，該館官員到庭旁聽。各界群眾、部分中外媒體記者等逾50人旁聽了庭審。

據內媒大連天健網早前引述消息指，加拿大人謝倫伯格因為走私毒品被中國司法機關逮捕，一審當時認定他走私毒品數量巨大。根據中國法例，最高刑罰可被判死刑。

中國與加拿大關係近期日益緊張，加方12月1日應美國要求，拘捕在溫哥華過境的華為副董事長孟晚舟，引發兩國外交風波，孟晚舟目前獲准保釋候審。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）隨後被指涉嫌從事危害中國國家安全活動，在中國被捕。另一名加籍女教師麥克弗（Sarah Mclver）被指非法就業，遭公安部門行政拘留，不過日前已經獲釋回國。