【創新高】中國電影票房全年突破600億人民幣　國產電影佔據前四

官媒引述統計數據顯示，2018年中國電影票房再創新高，已成功突破600億（人民幣，下同）大關。其中，軍事電影《紅海行動》在票房榜排行第一，而票房榜的前四位均是國產電影。

中國電影票房全年突破600億人民幣，再創新高。（視覺中國）

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央視報道，截至12月29日下午5時，2018年度全國電影總票房已突破600億元大關，約2017年的559億票房後再創新高。該統計數據來自國內電影娛樂平台「貓眼電影」，當中包含12月30日及31日兩日的預售票。

數據顯示，今年國產片在內地合共上映393部，票房佔比約為62%，創下新高，外語片引進內地122部，票房佔比約為38%。票房過億的電影有80部，票房過10億的有16部。

《紅海行動》排第一 票房達36.5億

回顧全年電影的表現，2018年票房排名前五的電影中有四部是國產電影：高居票房榜榜首的是軍事片《紅海行動》，票房達到36.5億元，貢獻6.1%的票房；緊隨其後的《唐人街探案2》則達到33.9億元，貢獻了5.7%的票房；《我不是藥神》以31億元的票房位列第三，貢獻了5.2%的票房；《西虹市首富》則以25.4億元名列第四，貢獻5.2%的票房。2018年中國電影票房有逾兩成由上述四部影片貢獻。

《復仇者聯盟3：無限之戰》則23.9億元的票房成績名列第五位，是成績最好的進口電影。排名第六至十的電影，依次為《捉妖記2》、《毒魔》、《水行俠》、《侏羅紀世界2》和《前任3：再見前任》。

央視報道分析指出，今年國產電影的數量和質量都有所上升，一個重要的變化是「口碑」變成第一要素，只有好的電影內容才能成功帶動高票房。

（央視／貓眼電影）