《花牌》打敗《銀魂2》列漫改電影榜首　2018最成功漫改電影公佈

【《花牌》打敗《銀魂2》列漫改電影榜首】日本排名網站所調查「2018 年最成功的漫畫改編電影」的結果近日公佈，得到第一名的的是《花牌情緣 -結-》，第二名是《銀魂2 規則是為了打破而存在》，第三名是《殺戮重生犬屋敷》。

第一名的《花牌情緣 -結-》，是以百人一首競技為主題描寫主角群的青春成長故事，副標題「-結-」是三部曲電影系列的完結篇。被選為第一名的理由包括「故事完全按照漫畫劇情進行」、「演員選角也沒有破壞角色印象」等，同時這也是演員廣瀨鈴初次擔綱主演的作品。

《花牌情緣 -結-》被選為第一名的理由包括「故事完全按照漫畫劇情進行」、「演員選角也沒有破壞角色印象」等，同時這也是演員廣瀨鈴初次擔綱主演的作品。（gamebase）

第二名的《銀魂2 規則是為了打破而存在》是漫畫《銀魂》改編真人電影的第二彈作品，在備受好評的第一部之後推出的第二集集結了更厲害的演員群！「無論幾次都想再看」、「第二部的戰鬥畫面比前作又更加厲害」等，加上三浦春馬、窪田正孝等帥哥演員加持，女性粉絲對這部作品也有相當的支持率。

第二名的《銀魂2 規則是為了打破而存在》是漫畫《銀魂》改編真人電影的第二彈作品，在備受好評的第一部之後推出的第二集集結了更厲害的演員群！（gamebase）

第三名的《殺戮重生犬屋敷》則是改編自科幻動作漫畫《犬屋敷》，演員木梨憲武睽違 16 年重新擔任主演，加上佐藤健也演出了少見的反派角色，CG 動畫特效在本作中也是相當重要的一環，「CG非常自然」、「木梨憲武來演老頭主角真是選得太好了」、「佐藤健的反派又酷又帥實在是太迷人」等意見，不難看出各方面表現都受到漫迷的認同。

「CG非常自然」、「木梨憲武來演老頭主角真是選得太好了」、「佐藤健的反派又酷又帥實在是太迷人」等意見，不難看出各方面表現都受到漫迷的認同。（gamebase）

排行上的漫畫改編話題作品還有《橘子醬男孩》（第四名）、《聖哥傳》（第五名）、《鄰座的怪同學》（第六名）、《愛在雨過天晴時》（第七名）、《天才麻將少女 阿知賀篇 episode of side-A》（第十名）。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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