習近平普京互致新年賀電：更好造福兩國和兩國人民

2018年12月31日，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京互致新年賀電。習近平在賀電中表示，中俄兩國今年都順利完成重要國內政治議程，並且為維護國際公平正義和世界和平穩定發揮了重要的建設性作用。

2018年6月，中國國家主席習近平同俄羅斯總統普京在天津共同觀看中俄青少年冰球友誼賽。（資料圖片）

習近平在賀電中表示，他代表中國政府和中國人民，向普京總統和俄羅斯人民致以誠摯的祝賀和美好的祝願。習近平表示，即將過去的一年是中俄關係發展史上具有特殊意義的一年，我們兩國都順利完成重要國內政治議程，開啟了中俄關係發展新時代；雙方高層交往更加密切，政治互信日益深化，各領域務實合作取得一系列豐碩成果，「地方合作交流年」活動順利開展，兩國人民世代友好的民意基礎更加鞏固；雙方在國際和地區事務中積極協作，為維護國際公平正義和世界和平穩定發揮了重要的建設性作用。

習近平指出，2019年是中俄建交70周年，我願繼續同你一道，引領雙邊關係和各領域合作不斷取得新進展，更好造福兩國和兩國人民。

普京在賀電中向習近平主席致以衷心的新年祝賀，祝全體中國人民幸福安康，普京表示，2018年，俄中全面戰略協作夥伴關係達到前所未有的高度，雙方開展了內涵豐富的政治對話，雙邊貿易額迅速提升。他說，「地方合作交流年」開局良好，雙方在解決重大地區和全球性問題上開展了富有成效的協作，明年我們兩國將共同慶祝建交70周年，相信雙方將以此為主線，繼續在雙邊和多邊事務中開展有效合作。

同日，國務院總理李克強同俄羅斯總理梅德韋傑夫也互致新年賀電。

（央視新聞）