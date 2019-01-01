京法院稱攜程存在信息安全管理漏洞　訂單保護降為「不加密傳輸」

中國最大旅遊網站攜程旅行網（Ctrip）不時被批評保護用戶個人私隱不力。北京朝陽法院近日審理一宗涉及攜程的案件時，更直指攜程在信息安全管理存漏洞，揭露其在大量機票退改簽短信詐騙案被傳媒報導後，對於訂單信息的保護反而從2014年的「二級加密保護」降低為2018年的「一級不加密傳輸」。

攜程被指在信息安全管理存漏洞。（視覺中國）

《北京晚報》報道，從事行政工作的申女士於去年8月9日凌晨，通過攜程手機APP幫同事預訂8月10日從北京經西安轉機飛往嘉峪關的機票。同日上午10時15分，她收到一條署名「東方航空」的手機短信，告知其因飛機起落架故障，西安到嘉峪關的航班取消，請她聯繫客服辦理改期或退票。

申女士不虞有詐，在對方的誘導下開通了支付寶「親密付」功能和銀行卡的網銀功能，最終被騙子轉走近12萬元（人民幣，下同）存款。事後，申女士將攜程和支付寶公司一同向法院提出起訴，要求兩公司賠償經濟損失、賠禮道歉，並賠償精神損害撫慰金1萬元。

攜程被罰賠償5萬 向受害者賠禮道歉

北京朝陽法院周日（30日）對此案作出一審判決。判決書指，申女士通過攜程App訂購機票，旅客姓名、航班日期、起落地點、航班編號、航空公司信息和訂票預留手機號碼被全部洩露，令騙子能根據有關內容發送詐騙短信，引導申女子轉賬金錢。

判決顯示，攜程對其內部員工授權進行訪問涉案訂單的人員範圍、訪問敏感信息的授權記錄、監控情況、操作記錄、內外部傳輸審批情況等均未提交證據舉證。而在大量機票退改簽短信詐騙案被傳媒報導後，攜程對於訂單信息的保護反而從2014年的「二級加密保護」降低為2018年的「一級不加密傳輸」。在應用界面及短信確認內容中，也沒有充分明顯地告知消費者注意航班信息詐騙。

法院審理認為，攜程在信息安全管理的落實方面存在漏洞，未盡個人信息保管及防止洩露義務，具有過錯，判決攜程賠償申女士經濟損失5萬元並向其賠禮道歉。至於支付寶，法院審理認為支付寶軟件不存在漏洞，在親密付開通的過程中已經盡到了充分的告知義務。因此，法院沒有支持申女士關於支付寶的訴請。