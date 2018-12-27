韓檢方暫緩起訴三星電子集團會長李健熙　指其健康欠佳

三星電子集團會長李健熙被指涉嫌逃稅及侵吞公司資產，惟自2014年心臟病發後一直臥床昏迷。韓國檢察官周四（27日）宣布，由於李健熙健康狀況欠佳，暫緩對他的起訴。 韓國司法機關被指往往對財閥從輕發落，這名韓國首富此前曾兩次在犯案後獲總統特赦；他的兒子、三星集團繼承人李在鎔亦在被控賄賂後上訴得直，獲刑期減半，2018年在收押近一年後當庭釋放。

韓聯社報道，韓國檢察方指76歲的李健熙健康欠佳，所以暫緩對他的起訴，這意味有關案件已結案。

李健熙被指侵吞公司超過118億韓圜（約8200萬港元）資產，並以三星高層名義開設銀行戶口，將資產隱藏在超過480個經紀帳戶中，逃稅85億韓圜（約5900萬港元）。他亦被指在2009至2014年間，挪用公司33億韓圜資金翻新在首爾的豪宅。

寬容國內財閥 李健熙曾兩次甩難

韓國當局一直被指對財閥集團的白領犯罪行為持寬容態度。李健熙曾兩次在犯案後獲總統特赦。第一次是1996年，李健熙被指曾向前總統全斗煥和盧泰愚行賄，被法庭判處兩年監禁，緩刑執行。翌年即獲將卸任的前總統金泳三特赦；2008年李健熙被控非法轉讓經營權和逃稅，法院判處他3年有期徒刑，緩刑5年。然而到了2009年，時任總統李明博上台後，李健熙又獲得了第二次特赦。

李在鎔2017年8月因涉嫌賄賂前總統朴槿惠及閨蜜崔順實被判入獄5年，及後提出上訴。韓國首爾上訴法院翌年2月5日公布二審判決，判處李在鎔2.5年有期徒刑，緩刑4年；刑期較一審時減半，被收押353天的李在鎔獲當庭釋放。

（綜合報道）