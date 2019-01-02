中國海軍第七艘071型登陸艦下水　可搭載一營海軍陸戰隊

據詹氏防務周刊（Jane's Defence Weekly）網站1月2日報導，由上海滬東中華造船廠承建的最新一艘國產071型綜合登陸艦（船塢登陸艦），已於12月27日正式下水並進入舾裝階段。 有網民還拍攝到的完成下水的第七艘071艦。

官方側面證實了這艘綜合登陸艦的下水。（網站截圖）

官方也側面證實了這艘綜合登陸艦的下水，上海楊浦海事局發布的最新禁航通告顯示，27日，滬東中華造船廠一艘長約210米，寬達28米的軍艦，在2艘拖輪的綁拖下，緩緩出塢成功完成下水。

這也是2018年中國海軍最後一條下水的大型水面戰艦。

0071型船塢登陸艦（也稱綜合登陸艦），艦長210米，型寬28米，最大排水量29000餘噸，目前為中國自行設計建造的最大兩栖戰艦。

071型綜合登陸艦可以裝載海軍陸戰隊一個營級的合成作戰力量。曾有央視軍事報導畫面顯示，去年開訓動員時，071級登陸艦一次性搭載了包括破障車、突擊車、搶修車和自行火炮在內的24台戰鬥車輛以及直升機分隊進行了投送演練。

有網民發布了自己拍攝到的071型登陸艦照片。（網絡圖片）

雖然沒有進一步的消息，但是參與擁軍的地方政府倒是透露這第七條071艦的命名。湖北十堰市地方政府消息，2016年8月市旅遊局為了推進十堰旅遊發展知名度，向市委、市政府進行專題報告，市委、市政府與2016年9月向海軍參謀部就命名「武當山」艦進行了專報申請。「武當山艦」可能就是第七艘071的名字。

目前已經公開的071艦，為998「昆侖山」號、999「井岡山」號、989「長白山」號、988「沂蒙山」號、980「龍虎山艦」，共五艘，我海軍今年海試了第六艘071艦。

（觀察者網）