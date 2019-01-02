批北大馬克思學會遭改組　前會長元旦發聲：跪下很舒服站起來不易

曾經聲援深圳佳士工潮的北大馬克思主義學會，早前遭到校方強制全面改組後，原本的成員並未因此沉寂，日前仍舊以「北大馬會」的名義發出新年獻詞，並強調「跪下去很舒服，站起來不容易」，他們會愈加堅定。

學會遭校方強制改組的消息傳出後，曾有多名北大學生在校園內抗議。（法新社/資料圖片）

北大馬克思主義學會改組前的會長邱占萱，元旦當日透過微信號發表《北大馬會新年獻詞：前路漫漫，莫失莫忘》一文。文中表示，學會遭校方強制改組令人震驚，他們嘗試透過溝通解決問題但得不到半點回覆，顯然「學習馬克思主義討論現實矛盾已經使得我們成為被攻擊的目標了」。

文章回顧馬會成員2018年的遭遇和見聞，以不點名的方式，提到北大學生岳昕因為號召揭露校園性侵事件，一度被校方約談失去自由，重返學校後寫下對「北大精神」的思考是「為最被壓迫也最有力量的群體積極發聲、認真爭取的精神」。

曾經聲援深圳佳士工潮的北大馬克思主義學會，早前遭到校方強制全面改組。（視覺中國/資料圖片）

文章也引述一名參與工廠工人維權、「從中大碩士生到流水線女工」的女子表示，「與工人站在一起，我越走越堅定」。這名女子應是先前媒體報道的廣州中山大學碩士沈夢雨，岳昕和沈夢雨過去都積極支持深圳佳士工潮。而北大馬會自身的遭遇，則是以溫和的抗議換來有關部門「暴力拖拽、人身攻擊和理科五號樓內黑暗的18個小時」，由此感慨「跪下去很舒服，站起來不容易」。

這篇獻詞說，一年以來，中國國內9800個自媒體帳號被強制消失。此外，福建泉港隱瞞洩漏石化品碳九、假疫苗風波等事件，文章形容「不管你願不願意承認，這些消息要遠比新聞聯播裡的資料和冠冕堂皇的說辭來得更為真實」。

文章稱，過去這一年，北大馬會成員逐漸認識到現實與理想的差距，但愈加堅定。他們收到了許多支援，也有許多批評和建議。儘管北大馬會改組的事情「尚未得到解決」，但相信新的一年會有新的氣象。

（中央社）